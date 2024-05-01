الأربعاء، 22 شوال 1445 ، 01 مايو 2024

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بهدف جودة خدمات ضيوف الرحمن.. كدانة تطرح 57 وحدة تأجيرية بجادة منى

كدانة
كدانة
أ أ
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أعلنت شركة كدانة للتنمية والتطوير -المطور الرئيسي للمشاعر المقدسة الذراع الاستثماري للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة- عن طرح 57 وحدة تأجيرية بجادة ‫منى، وذلك بهدف رفع كفاءة جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في موسم حج 1445 هـ.اضافة اعلان

كدانة تطرح 57 وحدة تأجيرية بجادة منى :


وأوضحت الشركة أن مجالات التصنيف تتمثل في تأجير محلات تجارية بمشعر منى، وتشمل أكشاك حديثة ومكيفة، وذلك بأكبر منطقة لتجمع الحجاج والمعتمرين، مبينة أن موعد بدء التأجير سيبدأ غدًا الخميس عند الساعة الواحدة مساءًا، عن طريق منصة الوقت الذهبي، وذلك من خلال الرابط التالي: (هنا)

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