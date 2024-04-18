بعد تفعيل خصم الـ 50%.. تعرف على طريقة سداد المخالفات المرورية المتراكمة

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حددت الإدارة العامة للمرور، آلية سداد المخالفات المرورية المتراكمة، بالتزامن مع بدء تطبيق قرار تخفيضها بنسبة 50% ابتداءً من اليوم وحتى 18/10/2024م.





هل أستطيع سداد المخالفات المرورية عن طريق تطبيق حسابي البنكي؟



المخالفات التي تمنع الاستفادة من التخفيض



وردًا على استفسار لأحد المتابعين: "هل أستطيع سداد المخالفات المرورية عن طريق تطبيق حسابي البنكي؟"، أجابت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها في منصة "إكس"، بأنه "يتم التخفيض تلقائيًا بالسداد من خلال نظام سداد المدفوعات (سداد) أو من خلال منصة إيفاء".وأعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس البدء في تطبيق تخفيض سداد غرامات المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها قبل تاريخ 18/ 04/ 2024م بنسبة (50%)، من مواطنين ومقيمين وزوار ومواطني دول الخليج العربي.وأوضحت أن الاستفادة من التخفيض بإعفاء بنسبة (50%) من قيمة الغرامات، تقتضي مبادرة المخالف بسداد جميع المخالفات المرورية المتراكمة عليه خلال (6) أشهر تبدأ من 18/ 4/ 2024م وحتى 18/10/2024م.وأشارت إلى أن ارتكاب إحدى المخالفات المؤثرة في السلامة العامة يؤدي إلى عدم الاستفادة من تخفيض سداد المخالفات المرورية بنسبة (50%)، وهي:* التفحيط*قيادة المركبة تحت تأثير ممنوعات، أو مخدر، أو عقاقير تُحذر القيادة تحت تأثيرها.*تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 50 كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة 120 كلم/ ساعة فأقل.*تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 30 كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة 140 كلم/ ساعة.وبينت الإدارة العامة للمرور، أن المخالفات المرتكبة مع بدء سريان تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها، سيطبق بحقها المادة (75) من نظام المرور، الذي يتيح تخفيضًا للمخالفة الواحدة بنسبة (25%)، مع إقرار الحجز والتنفيذ في حال عدم سداد الغرامة بعد انتهاء مدة الاعتراض ومهلة السداد المقررة نظامًا.