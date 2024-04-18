الخميس، 09 شوال 1445 ، 18 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. 7 ضربات في ساعات قليلة.. "العين الساهرة" بالمرصاد لمهربي المخدرات بالمملكة

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات
ارشيفية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تمكنت الجهات المختصة من إحباط 7 عمليات تهريب وترويج مواد مخدرة في عدة مناطق بالمملكة، في ساعات قليلة، مؤكدة أن "العين الساهرة" ستتصدى بكل حزم لكل من يعبث بأمن هذا الوطن.اضافة اعلان

منطقة جازان:


ففي منطقة جازان، أحبطت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين تهريب 128 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

محافظة جدة:

كما قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمحافظة جدة على مقيم من الجنسية المصرية ومواطن لترويجهما مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

المنطقة الشرقية:

قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية على مواطن لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

ضبطية أخرى بجازان:


بينما قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لتهريبهم 36 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة العارضة، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.

منطقة عسير:

فيما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهما 38 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.

قطاع الدائر:


أيضا أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب 130 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

قطاع الحرث:


كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان تهريب 80 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

التعاون مع الأمن:


وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و (999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

اقرأ أيضا

خطوة بخطوة.. كيف تجتاز مقابلات الوظائف التعليمية بنجاح؟

منخفض المطير.. أمطار تاريخية بالإمارات وفيضانات بعمان والبحرين تسبح في المياه (فيديو)

أشهر فاعل خير بالمدينة..من هو الحاج "إسماعيل الزعيم" الذي حزن الجميع على رحيله اليوم؟

تحذير مهم للأرصاد من أمطار ورياح وعوالق ترابية على الرياض و7 مناطق لـ8 مساءً

منها جازان.. الأمن يهاجم تجار السموم ومهربي المخدرات في عدة مناطق

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

المديرية العامة المخدرات 9:24 م الأربعاء، 10 أبريل 2024

"العين الساهرة" توجه ضربات موجعة لتجار "السموم" في أول أيام العيد

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات 2:00 ص الإثنين، 08 أبريل 2024

عاجل.. ضربات موجعة لتجار ومروجي المخدرات بالمملكة تزامنًا مع قرب عيد الفطر

المسجد النبوي 1:46 م السبت، 30 مارس 2024

موعد إقامة صلاة التهجد وجدول الأئمة بالمسجد النبوي

القات المخدر - جازان - المخدرات 11:38 م الجمعة، 29 مارس 2024

من الجوف لعسير.. ضربة قاصمة لتجار السموم و18 مخالفًا في قبضة الأمن