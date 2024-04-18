عاجل.. 7 ضربات في ساعات قليلة.. "العين الساهرة" بالمرصاد لمهربي المخدرات بالمملكة

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تمكنت الجهات المختصة من إحباط 7 عمليات تهريب وترويج مواد مخدرة في عدة مناطق بالمملكة، في ساعات قليلة، مؤكدة أن "العين الساهرة" ستتصدى بكل حزم لكل من يعبث بأمن هذا الوطن.



منطقة جازان:

محافظة جدة:



المنطقة الشرقية:



ضبطية أخرى بجازان:

منطقة عسير:



قطاع الدائر:

قطاع الحرث:

التعاون مع الأمن: