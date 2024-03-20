هل تذكرون جريمة قتل "سائق السطحة"؟.. القاتل يظهر من داخل السجن ويكشف السبب

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من داخل سجن الملز، أجرى الإعلامي عبدالله المديفر، لقاءً مع قاتل "سائق السطحة" في الواقعة المشهورة التي وثقتها كاميرا مراقبة بأحد شوارع الرياض.



تفاصيل جريمة "سائق السطحة"



جريمة أخرى:





المديفر يلتقي قاتل "سائق السطحة" بالرياض ويروي التفاصيل الكاملة لجريمته وسبب ارتكابه لها.. وكيف قاده تعاطي الشبو لأول مرة إلى ارتكاب جريمة قتل! pic.twitter.com/jb1QFAmUpb من داخل سجن الملز..المديفر يلتقي قاتل "سائق السطحة" بالرياض ويروي التفاصيل الكاملة لجريمته وسبب ارتكابه لها.. وكيف قاده تعاطي الشبو لأول مرة إلى ارتكاب جريمة قتل! #حرب_المخدرات_في_ليوان_المديفر March 19, 2024

وكشف القاتل سبب جريمته، مشيرًا إلى أن سيارته تعطلت وذهب لسائق السطحة لمساعدته ولكنه وجّه له سباب وشتائم- حسب قوله- فقام على إثره بطعنه حتى الموت.وأشار القاتل إلى أنه يتناول مخدر الحشيش ولكنه في هذا اليوم تناول مخدر "الشبو" لأول مرة.ومؤخرًا، سرد المحقق في النيابة العامة، وليد الحسن، قصة الابن الذي قتل شخصًا تشاجر مع والده على الرغم من إتمام الصلح بينهما.وقال في مقابلة له مع برنامج "الليوان": "اثنان من كبار السن حدث بينهما خلاف، أحدهما اعتدى على الطرف الآخر، وانتهى الخلاف بينهما بالصلح وتوافقا.لكن ابن الطرف المعتدى عليه، لم يقبل مسألة الصلح والاعتداء على والده.بدأ الابن يخطط للثأر والانتقام، وقام بالترصد للمجني عليه وقام بقتله وسلم نفسه وتم تنفيذ الحكم الشرعي بقتله.وأثناء وجوده داخل السجن وقبل تنفيذ حكم القصاص، أبدى المتهم الندم على التصرف في مقطع فيديو عبر موقع "يوتيوب".