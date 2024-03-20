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هل تذكرون جريمة قتل "سائق السطحة"؟.. القاتل يظهر من داخل السجن ويكشف السبب

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الواقعة
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من داخل سجن الملز، أجرى الإعلامي عبدالله المديفر، لقاءً مع قاتل "سائق السطحة" في الواقعة المشهورة التي وثقتها كاميرا مراقبة بأحد شوارع الرياض.

تفاصيل جريمة "سائق السطحة"اضافة اعلان

وكشف القاتل سبب جريمته، مشيرًا إلى أن سيارته تعطلت وذهب لسائق السطحة لمساعدته ولكنه وجّه له سباب وشتائم- حسب قوله- فقام على إثره بطعنه حتى الموت.
وأشار القاتل إلى أنه يتناول مخدر الحشيش ولكنه في هذا اليوم تناول مخدر "الشبو" لأول مرة.

جريمة أخرى:

ومؤخرًا، سرد المحقق في النيابة العامة، وليد الحسن، قصة الابن الذي قتل شخصًا تشاجر مع والده على الرغم من إتمام الصلح بينهما.
وقال في مقابلة له مع برنامج "الليوان": "اثنان من كبار السن حدث بينهما خلاف، أحدهما اعتدى على الطرف الآخر، وانتهى الخلاف بينهما بالصلح وتوافقا.
لكن ابن الطرف المعتدى عليه، لم يقبل مسألة الصلح والاعتداء على والده.
بدأ الابن يخطط للثأر والانتقام، وقام بالترصد للمجني عليه وقام بقتله وسلم نفسه وتم تنفيذ الحكم الشرعي بقتله.
وأثناء وجوده داخل السجن وقبل تنفيذ حكم القصاص، أبدى المتهم الندم على التصرف في مقطع فيديو عبر موقع "يوتيوب". 

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