"المرور"" 5 آلاف ريال غرامة نقل الركاب دون ترخيص

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أصدر "المرور" تنبيهًا لقائدي المركبات، بعدم نقل ركاب دون ترخيص.

وقال حساب "المرور" عبر منصة "إكس" :" انتيه.. نقل الركاب بدون ترخيص يعرضك لعقوبة قدرها 5000 ريال.. لاتركب مع غير المرخص".



عدم الإلتزام بالمسارات والسرعات المحددة على الطريق:



تفويض شخص لقيادة مركبة وعليه مخالفات:



الفحص الفني الدوري للمركبات:



نشر حساب "المرور" الرسمي عبر منصة "إكس" فيديو للمرور السري بمحافظة جدة يوثق جانبًا من جهوده الميدانية للحد من المخالفات المؤثرة على السلامة العامة.وأظهر الفيديو ضبط المرور السري عدد من المخالفات المؤثرة على المرور السري قبل لحظات من الإفطار، منها عدم الإلتزام بالمسارات المحددة على الطريق، وعدم الإلتزام بالسرعات المحددة على الطريق.وقبل ذلك، كشفت الإدارة العامة للمرور، أن نظام المرور لا يتيح تفويض شخص لقيادة مركبة عليها مخالفات والاستمارة منتهية.وأوضح "المرور" عبر صفحته بمنصة "إكس": "ينص نظام المرور المادة السابعة عشر الفقرة 2 بتسديد المخالفات المرورية إن وجدت على مالك المركبة أو المفوض له، وأن لا يكون هناك قيود أمنية أو مرورية على المركبة".جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المستفيدين يقول فيه: "هل يمكن تفويض شخص لقيادة مركبة وعليه مخالفات؟".مرحباً بك، ينص نظام المرور المادة السابعة عشر الفقرة 2 بتسديد المخالفات المرورية إن وجدت على مالك المركبة أو المفوض له وأن لايكون هناك قيود أمنية أو مرورية على المركبة. تسعدنا خدمتكوفي السياق ذاته، أكدت الإدارة العامة للمرور على ضرورة الفحص الفني الدوري للمركبات الخاصة الجديدة، ومركبات الأجرة العامة، والحافلات العامة، والنقل العام.وأوضح "المرور"، عبر صفحته الرسمية بمنصة "إكس"، أنه "يجرى الفحص الفني الدوري للمركبات الخاصة الجديدة بعد مرور 3 سنوات، ومركبات الأجرة العامة والحافلات العامة والنقل العام بعد سنتين من الترخيص لها لأول مرة، ومن ثم يجب الفحص سنويًا".جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المواطنين يقول فيه: "بعد انتهاء الفحص الدوري كم عندي مهلة عشان أُجْبَر بعدها إني أفحص؟".