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مُخبأة في إرسالية "فلفل وجوافة".. ضبط أكثر من مليون حبة كبتاجون في ميناء ضباء (فيديو)

كبتاجون
حبوب الكبتاجون المخدرة
أ أ
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تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء ضباء من إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون تجاوزت مليون حبة، عُثِر عليها مُخبأة في إرسالية واردة إلى المملكة عبر الميناء.اضافة اعلان

إرسالية فلفل وجوافة

وأوضحت الهيئة أنه وردت إرسالية عبر ميناء ضباء، عبارة عن "فلفل وجوافة" محمولة على إحدى الشاحنات القادمة، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، والوسائل الحية، عُثر على (1,006,518) حبة كبتاجون مُخبأة ضمن الإرسالية. 
وأفادت الهيئة أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، لضمان القبض على مستقبِل المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليه.
وشددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأبرز ركائز إستراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع بالحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات.

الإبلاغ عن عمليات التهريب 

ودعت الهيئة في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) أو الرقم الدولي (00966114208417).
وتقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

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