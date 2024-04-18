مُخبأة في إرسالية "فلفل وجوافة".. ضبط أكثر من مليون حبة كبتاجون في ميناء ضباء (فيديو)

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تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء ضباء من إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون تجاوزت مليون حبة، عُثِر عليها مُخبأة في إرسالية واردة إلى المملكة عبر الميناء.





إرسالية فلفل وجوافة



الإبلاغ عن عمليات التهريب

