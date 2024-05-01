بالفيديو.. أمطار غزيرة على البدائع والظهران

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وثقت مقاطع فيديو حالة من التقلبات الجوية على أحياء الظهران والبدائع، في ظل توقعات بهطول أمطار وسيول وتساقط البرد على عدة مناطق.
أمطار غزيرة على الظهران والبدائعووثق مقطع فيديو هطول أمطار غزيرة على أحياء البدائع، مساء اليوم الأربعاء، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.
ووثق مقطع فيديو آخر هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول في الظهران، وسط توقعات باستمرار الحالة المطرية خلال الساعات القادمة.
وأظهر المقطع المتداول، غرق شوارع الظهران بمياه الأمطار، وغمرت المياه العديد من السيارات.
هذا وأصدر الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، عدة تحذيرات لسكان 7 مناطق، تزامنًا مع الحالة المناخية التي تشهدها البلاد اليوم، وتوقعات الأرصاد بهطول أمطار غزيرة وجريان السيول.
تقلبات جوية وأمطار وسيولودعا الدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية في مناطق مكة المكرمة، والقصيم، والباحة، وعسير، وجازان، والجوف، والحدود الشمالية.
ونصح الدفاع المدني بالابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود، أثناء هطول الأمطار على هذه المناطق.
توقعات حالة الطقسوتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والرياض، والقصيم، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية، والشرقية.
في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقة تبوك خاصة الساحلية منها.
🔴 فيديو
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شوارع #الظهران بعد الأمطار
الأربعاء ٢٢ شوال ١٤٤٥هـ
1 مايو 2024م
من | حميد الشبرمي
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🔴— طقس (@tqqs) May 1, 2024
أمطار غزيرة على #البدائع
الأربعاء ٢٢ شوال ١٤٤٥هـ
1 مايو 2024م
رصد | محمد الفرخان
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