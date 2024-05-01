بالفيديو.. أمطار غزيرة على البدائع والظهران

وثقت مقاطع فيديو حالة من التقلبات الجوية على أحياء الظهران والبدائع، في ظل توقعات بهطول أمطار وسيول وتساقط البرد على عدة مناطق.



أمطار غزيرة على الظهران والبدائع



تقلبات جوية وأمطار وسيول



توقعات حالة الطقس

