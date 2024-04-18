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عاجل.. الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية على معظم المناطق حتى هذا الموعد

أمطار المملكة 4
أمطار
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توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على معظم المناطق في المملكة تستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل.

هطول أمطار رعدية اضافة اعلان

وفي التفاصيل، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة إلى الثلاثاء المقبل، بمشيئة الله.. ".

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة وتكون جنوبية إلى جنوبية شرقية باتجاه مضيق باب المندب بسرعة 30-50 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى مترين ونصف باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف الموج يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب.
وتكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول مساءً شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

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