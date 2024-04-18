بعد القبض عليه.. هذه العقوبة في انتظار المتهم بالسخرية من القرآن بالرياض

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ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على شخص لإنتاجه ونشره محتوى مرئيًا يتضمن السخرية والاستهزاء بآيات من القرآن الكريم.

وجرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.



📹 | شرطة منطقة الرياض تقبض على شخص لإنتاجه ونشره محتوى مرئيًا يتضمن السخرية والاستهزاء بآيات من القرآن الكريم pic.twitter.com/H48DzWPbCC April 17, 2024

عقوبة السخرية من القرآن



ووفقًا للنيابة العامة، فإن التورط في الإساءة للمقدسات أو الشعائر الإسلامية أو تحسين المعصية أو الترغيب في ارتكابها أو الترويج لذلك، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة تقنية، يعدّ جريمة معلوماتية قد تصل عقوبتها للسجن خمس سنوات، وغرامة مالية قدرها ثلاثة ملايين ريال.وتنص المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم على المعاقبة بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة لا تزيد عن ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين لعدد من الجرائم منها "إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي".