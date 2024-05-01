أمطار وجريان سيول.. الأرصاد تكشف موعد استقرار الأجواء في "الشرقية"

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كشف محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، موعد استقرار الأحوال الجوية في المنطقة الشرقية التي تشهد تساقط أمطار غزيرة.



أمطار متفرقة:



طقس الشرقية:



جريان السيول:



وقال في تصريحات نقلتها "اليوم"، إن معظم المنطقة الشرقية، تشهد اليوم الأربعاء، هطول أمطار تصل إلى غزيرة، في حين تستقر الأجواء غداً الخميس، على معظم المحافظات مع وجود فرصة لهطول أمطار متفرقة على شمال وجنوب شرق المنطقة الشرقية.وأضاف "العقيل"، أن المركز الوطني أصدر تقريرا يشير إلى هطول أمطار غزيرة على حفر الباطن والخفجي وقرية العليا والنعيرية، وأيضا أمطار خفيفة إلى متوسطة على الأحساء والعديد والجبيل والدمام ورأس تنورة وبقيق والخبر.وأوضح زيادة الفرص لهطول الأمطار الغزيرة اليوم الأربعاء على الجبيل والدمام ورأس تنورة والقطيف والخبر وبقيق.وأشار "العقيل"، إلى أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية.