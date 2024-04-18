تنبيه عاجل من "الأرصاد" حول منخفض المطير الجوي الذي ضرب الخليج

أ أ

أصدر المركز الإقليمي للتغير المناخي، اليوم الخميس، تنبيهًا عاجلًا حول #منخفض_المطير الجوي الذي ضرب الخليج.





دراسة مناخية شاملة للمنخفض الجوي



المنخفض يرحل بعد تقلبات جوية وأمطار غزيرة



وأكد على حسابه في منصة إكس، أنه قرر البدء في دراسة مناخية شاملة للمنخفض الجوي الذي أثر على دول مجلس التعاون الخليجي ومسبباته.وأضاف أنه يدرس أيضًا معدلات الأمطار المتطرفة الناجمة عن المنخفض ودور التغير المناخي في ذلك بالتنسيق مع الدول المتأثرة.ويأتي هذا في وقت شهد فيه عدد من دول مجلس التعاون الخليجي خلال اليومين الماضيين أمطارًا غير مسبوقة، خصوصًا في سلطنة عمان والإمارات.وبعد تقلبات جوية قوية وأمطار غزيرة وسيول قوية وفيضانات وحالة من التأهب الخليجي، رحل #منخفض_المطير الجوي بعدما أثّر على سلطنة عُمان والإمارات والبحرين، والأجزاء الشرقية من المملكة.شلل بالإمارات وتأهب وطواريء بالخليجوعلى مدار 3 أيام، تساقطت أمطار غزيرة، ما أدى إلى فيضانات في بعض الدول ودفع إلى العمل والدراسة من بُعد في الإمارات، فيما ارتفعت حصيلة القتلى من جراء السيول في سلطنة عمان إلى 18 شخصًا، معظمهم أطفال.