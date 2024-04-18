الخميس، 09 شوال 1445 ، 18 أبريل 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

بيان عاجل من الجامعة الإلكترونية يكشف حقيقة إعفاء هذه الفئات من الرسوم الدراسية

الجامعة السعودية الإلكترونية
الجامعة السعودية الإلكترونية
أ أ
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نفت الجامعة السعودية الإلكترونية، صدور قرار رسمي من جانبها بشأن تحديد الفئات المعفاة من الرسوم الدراسية.
وأكدت الجامعة عدم صحة بعض ما تمَّ تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص.اضافة اعلان
ودعت الجميع إلى تحرِّي الدقة واستيفاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق خلف الأخبار غير الصحيحة أو المشاركة في نشرها.

وكانت أنباء تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي زعمت إعفاء ثلاث فئات من رسوم الجامعة السعودية الإلكترونية، وهم:
- أبناء المشاركين في عاصفة الحزم.
- مستفيدو الضمان الاجتماعي.
- بعض الجهات التابعة للشؤون الاجتماعية.



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