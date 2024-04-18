بيان عاجل من الجامعة الإلكترونية يكشف حقيقة إعفاء هذه الفئات من الرسوم الدراسية

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نفت الجامعة السعودية الإلكترونية، صدور قرار رسمي من جانبها بشأن تحديد الفئات المعفاة من الرسوم الدراسية.
وأكدت الجامعة عدم صحة بعض ما تمَّ تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص.
ودعت الجميع إلى تحرِّي الدقة واستيفاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق خلف الأخبار غير الصحيحة أو المشاركة في نشرها.
وكانت أنباء تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي زعمت إعفاء ثلاث فئات من رسوم الجامعة السعودية الإلكترونية، وهم:نفت #الجامعة_السعودية_الإلكترونية صدور قرار رسمي من جانبها بشأن تحديد الفئات المعفاة من الرسوم الدراسية، وأكدت الجامعة عدم صحة بعض ما تمَّ تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص.— الجامعة السعودية الإلكترونية (@Saudi_EUni) April 18, 2024
ودعت الجميع إلى تحرِّي الدقة واستيفاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق خلف الأخبار… pic.twitter.com/IzePwv1USs
- أبناء المشاركين في عاصفة الحزم.
- مستفيدو الضمان الاجتماعي.
- بعض الجهات التابعة للشؤون الاجتماعية.