بيان عاجل من الجامعة الإلكترونية يكشف حقيقة إعفاء هذه الفئات من الرسوم الدراسية

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نفت الجامعة السعودية الإلكترونية، صدور قرار رسمي من جانبها بشأن تحديد الفئات المعفاة من الرسوم الدراسية.

وأكدت الجامعة عدم صحة بعض ما تمَّ تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص.

ودعت الجميع إلى تحرِّي الدقة واستيفاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق خلف الأخبار غير الصحيحة أو المشاركة في نشرها.





ودعت الجميع إلى تحرِّي الدقة واستيفاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق خلف الأخبار… نفت #الجامعة_السعودية_الإلكترونية صدور قرار رسمي من جانبها بشأن تحديد الفئات المعفاة من الرسوم الدراسية، وأكدت الجامعة عدم صحة بعض ما تمَّ تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص.ودعت الجميع إلى تحرِّي الدقة واستيفاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق خلف الأخبار… pic.twitter.com/IzePwv1USs April 18, 2024

وكانت أنباء تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي زعمت إعفاء ثلاث فئات من رسوم الجامعة السعودية الإلكترونية، وهم:- أبناء المشاركين في عاصفة الحزم.- مستفيدو الضمان الاجتماعي.- بعض الجهات التابعة للشؤون الاجتماعية.