عاجل.. أهم 10.. اكتمال أعمال التدعيم والإنقاذ لـ 56 مبنى بجدة التاريخية وسيول من مكة لجازان

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها على مدار اليوم الخميس، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
عاجل.. بعد صرف
المكرمة الملكية.. تعرف على موعد إيداع معاش الضمان الاجتماعي
من المقرر إيداع معاش الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين المؤهلين في الدورة الـ ٢٨، يوم الاثنين المقبل، الأول من شهر إبريل 2024م.. المزيد هنا
"النيابة":
السجن 10 سنوات وغرامة 30 مليون ريال لمن يقوم بهذا الأمر
أصدرت النيابة العامة، تحذيرًا من الإضرار بالبيئة أو الإخلال بالتوازن الطبيعي فيها.. المزيد هنا
عاجل.. الإجازات
المتبقية للطلاب والمعلمين خلال العام الدراسي 1445
مع انتهاء الدوام الدراسي، اليوم الخميس، بدأ الطلاب والطالبات والمعلمون والمعلمات، إجازة عيد الفطر المبارك، التي تستمر لمدة 17 يومًا.. المزيد هنا
عاجل.. بشرى من
"الوطنية للإسكان" لأهالي العاصمة المقدسة
أعلنت الشركة الوطنية للإسكان NHC ضاحية "بوابة مكة"، أولى الضواحي العمرانية في العاصمة المقدسة.. المزيد هنا
هجوم مفاجئ..
الأمن يُباغت مهربي المخدرات بهذه المناطق
استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجّهت الجهات الأمنية، اليوم الخميس، هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.. المزيد هنا
من مكة لجازان..
شاهد السيول تجري أنهارًا مع عصف مطري وتقلبات جوية
جرت السيول، عصر اليوم الخميس، نتيجة أمطار غزيرة على الطائف بمكة، وبيشة بعسير، مع سيول قوية بجازان.. المزيد هنا
الموعد
والشروط.. "التعليم" تُعلن بدء استقبال طلبات ترقيات الإداريين
أعلنت وزارة التعليم، أنها تستقبل طلبات التقديم على الترقيات لشاغلي الوظائف الإدارية في قطاعات الوزارة والملحقيات.. المزيد هنا
عاجل.. غير عازب
وراتبي 4 آلاف ولدي عقد إيجار هل يشملني حساب المواطن؟ البرنامج يجيب
كشف حساب المواطن عن شروط التسجيل في حساب المواطن "شروط استيفاء الأهلية" للمستفيدين الجدد من البرنامج.. المزيد هنا
قرار عاجل من البيئة بحظر صيد هذه الأسماك
أعلن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، عن موعد حظر صيد أسماك الناجل والطرادي الممنوع صيدها في الأوقات الحالية من السنة.. المزيد هنا
بتوجيهات ودعم من ولي العهد.. اكتمال أعمال التدعيم والإنقاذ لـ 56 مبنى بجدة التاريخية
إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله .. المزيد هنا