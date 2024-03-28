عاجل.. أهم 10.. اكتمال أعمال التدعيم والإنقاذ لـ 56 مبنى بجدة التاريخية وسيول من مكة لجازان

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها على مدار اليوم الخميس، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





عاجل.. بعد صرف المكرمة الملكية.. تعرف على موعد إيداع معاش الضمان الاجتماعي



"النيابة": السجن 10 سنوات وغرامة 30 مليون ريال لمن يقوم بهذا الأمر



عاجل.. الإجازات المتبقية للطلاب والمعلمين خلال العام الدراسي 1445



عاجل.. بشرى من "الوطنية للإسكان" لأهالي العاصمة المقدسة



هجوم مفاجئ.. الأمن يُباغت مهربي المخدرات بهذه المناطق



من مكة لجازان.. شاهد السيول تجري أنهارًا مع عصف مطري وتقلبات جوية



الموعد والشروط.. "التعليم" تُعلن بدء استقبال طلبات ترقيات الإداريين



عاجل.. غير عازب وراتبي 4 آلاف ولدي عقد إيجار هل يشملني حساب المواطن؟ البرنامج يجيب



قرار عاجل من البيئة بحظر صيد هذه الأسماك



بتوجيهات ودعم من ولي العهد.. اكتمال أعمال التدعيم والإنقاذ لـ 56 مبنى بجدة التاريخية

