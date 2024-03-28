عاجل.. غير عازب وراتبي 4 آلاف ولدي عقد إيجار هل يشملني حساب المواطن؟ البرنامج يجيب

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كشف حساب المواطن عن شروط التسجيل في حساب المواطن "شروط استيفاء الأهلية" للمستفيدين الجدد من البرنامج.

وقال حساب المواطن عبر صفحة خدمة المستفيدين في منصة "إكس": "بإمكانك التسجيل وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحقًا سيشملك الدعم.

ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (من هنا).

جاء ذلك ردًا على استفسار من أحد المستفيدين يقول فيه: "أنا غير عازب وراتبي 4 آلاف هل يشملني حساب المواطن مع العلم أني ساكن في مدينة ثانية وعندي عقد إيجار؟".



أهلاً بك ، بإمكانك التسجيل و في حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحق سيشملك الدعم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية ⁦ https://t.co/XGVelVLg1z ⁩ ، نسعد بخدمتك March 28, 2024

شروط استيفاء الأهلية



خطوات التسجيل في حساب المواطن للمستفيدين الجدد

ويشترط برنامج حساب المواطن، لاستيفاء شروط الأهلية:- أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.- أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.- عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.- توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.- فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.







المستهدفون من حساب المواطن



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟

1- افتح بوابة حساب المواطن، قم بالضغط على أيقونة تسجيل جديد " اضغط هنا ".2- إدخال جميع البيانات المطلوبة كالتالي:رقم الهوية - تاريخ الميلاد بالهجري - رقم الجوال - تأكيد رقم الجوال - كلمة المرور - تأكيد كلمة المرور - إدخال رمز التحقق - الموافقة على التعهد بالضغط على أيقونة التعهد حتى تتغير إلى علامة صح - ثم الضغط على أيقونة تسجيل جديد.3- قم بإدخال:رقم الهوية - كلمة المرور - رمز التحقق - ثم الضغط على أيقونة دخول.4- الضغط على أيقونة البدء في بناء حسابك.5- ثم إدخال البيانات التالية: رقم الجوال - تاريخ الميلاد بالهجري - الحالة الاجتماعية - الحالة الصحية - حالة القدرة على العمل - المستوى التعليمي - رقم جوال إضافي لأحد أقربائك - صلة القرابة بصاحب الرقم الإضافي - الحـالة الوظيفـية للمستفيد - هل لديك تابعين أو معالين.6- الضغط على نعم أو لا - اختيار فئة العائل - إضافة جميع مصادر الدخل الموافقة على التعهد بالضغط على أيقونة التعهد حتى تتغير إلى علامة صح - ثم الضغط على حفظ - ثم التالي.7- تم استلام طلبك بنجاح طلبك قيد المراجعة.1 – الأسر السعودية.2 – المواطن غير المتزوج.3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.8 – زوجة المواطن السعودي.







- الهوية الوطنية وكارت العائلة.- معلومات عن العمل والراتب.- معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.- الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.- بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.- رقم الحساب البنكي "الآيبان"، على أن يكون الحساب نشطًا.– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.