درجات الحرارة.. العظمى 39 بمكة والصغرى 9 في السودة

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أعلن
المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، أنه سجل ارتفاعًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء
ومناطق المملكة.
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درجات الحرارة العظمى وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 39
درجة في مكة المكرمة، و38 في وادي الدواسر وجدة، وأقلها 9 درجات في السودة بعسير.
وأضاف أنه سجل اليوم، 37 في جازان والقنفذة، و36 في ينبع، و33 في المدينة المنورة والدمام وعرعر والرياض.
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درجات الحرارة الصغرىأما
درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
السودة 9، أبها 13، والباحة 14، والطائف 16، وطريف وتبوك 18 درجة مئوية.