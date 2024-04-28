درجات الحرارة.. العظمى 39 بمكة والصغرى 9 في السودة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، أنه سجل ارتفاعًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.





* درجات الحرارة العظمى



* درجات الحرارة الصغرى



أمطار غزيرة ورياح مغبرة



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 39 درجة في مكة المكرمة، و38 في وادي الدواسر وجدة، وأقلها 9 درجات في السودة بعسير.وأضاف أنه سجل اليوم، 37 في جازان والقنفذة، و36 في ينبع، و33 في المدينة المنورة والدمام وعرعر والرياض.أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:السودة 9، أبها 13، والباحة 14، والطائف 16، وطريف وتبوك 18 درجة مئوية.وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.