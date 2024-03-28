الخميس، 18 رمضان 1445 ، 28 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

"النيابة": السجن 10 سنوات وغرامة 30 مليون ريال لمن يقوم بهذا الأمر

النفايات الخطرة
النفايات الخطرة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أصدرت النيابة العامة، تحذيرًا من الإضرار بالبيئة أو الإخلال بالتوازن الطبيعي فيها.

السجن 10 سنوات وغرامة 30 مليون ريالاضافة اعلان

وشددت على حسابها في منصة إكس، أمس الأربعاء، أنه " يُحظر كل ما من شأنه الإضرار بالبيئة أو الإخلال بالتوازن الطبيعي فيها، ولا يجوز التعدي على البيئة بأي صورة كانت، وحدد نظام البيئة العقوبات المشددة حال الجناية عليها".
وأضافت أن "التخلص من النفايات الخطرة في أوساط البيئية يُعرّ مرتكبه للسجن مدة تصل إلى 10 أعوام، وغرامة مالية تصل إلى 30 مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

مخالفة التنبؤ بالطقس وأحوال المناخ

وفي وقت سابق، أصدرت النيابة العامة، تحذيرًا من مخالفة التنبؤ بالطقس وأحوال المناخ.
وشددت على حسابها في منصة إكس، أن يُقصر القيام بخدمات الأرصاد الجوية السيادية على المركز الوطني للأرصاد.

القيام بخدمات الطقس يُقصر على مركز الأرصاد

وأوضحت النيابة العامة أن القيام بخدمات الأرصاد الجوية السيادية يُقصر على المركز الوطني للأرصاد، وتُصنِّف اللوائح أنواع تلك الخدمات.
وأكدت أن كل من خالف المادة الثامنة من النظام، وذلك بالقيام بأي أعمال تخص خدمات الأرصاد الجوية السيادية، يُعاقَب -وفق نظام الأرصاد- بالسجن مدة تصل إلى عشر سنوات، وبغرامة مالية تصل إلى مليونَيْ ريال، أو بإحدى هاتَيْن العقوبتَيْن.

اقرأ أيضا

يوم واحد يفصلنا عن انتهاء مهلة سداد الدفعة الثانية من رسوم الحج

ولي العهد يستقبل أمراء المناطق بمناسبة اجتماعهم السنوي الحادي والثلاثين

عاجل.. لمدة 5 أيام.. تحذير من الدفاع المدني: هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة

الخميس 18 رمضان.. توقيت السحور والإفطار بجميع مناطق المملكة

312 مليون ريال حزمة أولية.. البحث والتطوير تطلق بوابة الوصول المفتوح لأكثر من ألف معمل ومختبر

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض 4:12 م الأحد، 03 مارس 2024

عاجل.. السجن 15 سنة وغرامة مليون ريال لمن يُسهّل دخول مخالفي أمن الحدود للمملكة

وزير النقل يدشن حملة طرق آمنة ومتميزة 3:31 م الأحد، 03 مارس 2024

وزير النقل يُدشن حملة "طرق آمنة ومتميزة" في نسختها الرابعة (صور)

أمطار المملكة 7:15 ص الأحد، 03 مارس 2024

عاجل.. طقس الصباح الباكر اليوم الأحد للطلاب: أمطار ورياح متربة.. احذروا البرودة

منشآت للربع الرابع 2023 2:32 م الخميس، 29 فبراير 2024

"منشآت": 1.3 مليون منشأة صغيرة ومتوسطة في المملكة