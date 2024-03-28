"النيابة": السجن 10 سنوات وغرامة 30 مليون ريال لمن يقوم بهذا الأمر

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أصدرت النيابة العامة، تحذيرًا من الإضرار بالبيئة أو الإخلال بالتوازن الطبيعي فيها.





السجن 10 سنوات وغرامة 30 مليون ريال



مخالفة التنبؤ بالطقس وأحوال المناخ



القيام بخدمات الطقس يُقصر على مركز الأرصاد



وشددت على حسابها في منصة إكس، أمس الأربعاء، أنه " يُحظر كل ما من شأنه الإضرار بالبيئة أو الإخلال بالتوازن الطبيعي فيها، ولا يجوز التعدي على البيئة بأي صورة كانت، وحدد نظام البيئة العقوبات المشددة حال الجناية عليها".وأضافت أن "التخلص من النفايات الخطرة في أوساط البيئية يُعرّ مرتكبه للسجن مدة تصل إلى 10 أعوام، وغرامة مالية تصل إلى 30 مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين".وفي وقت سابق، أصدرت النيابة العامة، تحذيرًا من مخالفة التنبؤ بالطقس وأحوال المناخ.وشددت على حسابها في منصة إكس، أن يُقصر القيام بخدمات الأرصاد الجوية السيادية على المركز الوطني للأرصاد.وأوضحت النيابة العامة أن القيام بخدمات الأرصاد الجوية السيادية يُقصر على المركز الوطني للأرصاد، وتُصنِّف اللوائح أنواع تلك الخدمات.وأكدت أن كل من خالف المادة الثامنة من النظام، وذلك بالقيام بأي أعمال تخص خدمات الأرصاد الجوية السيادية، يُعاقَب -وفق نظام الأرصاد- بالسجن مدة تصل إلى عشر سنوات، وبغرامة مالية تصل إلى مليونَيْ ريال، أو بإحدى هاتَيْن العقوبتَيْن.