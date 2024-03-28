عاجل.. بشرى من "الوطنية للإسكان" لأهالي العاصمة المقدسة

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أعلنت الشركة الوطنية للإسكان NHC ضاحية "بوابة مكة"، أولى الضواحي العمرانية في العاصمة المقدسة.





بشرى من الوطنية للإسكان



وتأتي هذه الضاحية امتدادًا لما سبقها من طرح العديد من الضواحي والمجتمعات العمرانية في منطقة مكة المكرمة، وذلك لزيادة المعروض العقاري في المنطقة توافقاً مع مستهدفات برنامج الإسكان ورؤية المملكة 2030.

ضاحية بوابة مكة



وتشكل ضاحية بوابة مكة أولى الوجهات السكنية التي تطورها "الوطنية للإسكان" في العاصمة المقدسة، حيث تمتد على مساحة إجمالية تقدر بــ 5 ملايين متر مربع وتضم أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية تتنوع ما بين فلل وتاون هاوس وشقق، لتستوعب أكثر من 38 ألف نسمة.وتتميز الضاحية بموقع إستراتيجي بالقرب من طريق الأمير محمد بن سلمان الرئيسي الرابط بين مكة المكرمة ومحافظة جدة، الذي يتيح سهولة الوصول إلى المسجد الحرام خلال 30 دقيقة، حيث تعدّ الضاحية الأولى من نوعها داخل حدود الحرم المكي ليعيش ساكنيها روحانية المكان ورحابة الحياة.

جودة الحياة في العاصمة المقدسة

