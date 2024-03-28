الخميس، 18 رمضان 1445 ، 28 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

قرار عاجل من البيئة بحظر صيد هذه الأسماك

أسماك
أسماك
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أعلن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، عن موعد حظر صيد أسماك الناجل والطرادي الممنوع صيدها في الأوقات الحالية من السنة.

حظر صيد أسماك الناجل والطرادي:

اضافة اعلان
ويأتي ذلك من أجل إعطاء فرصة للسمك لوضع البيض خلال فترة التكاثر، والحفاظ على مخزونه الاستراتيجي المستدام، إضافة إلى الحد من استنزافه بالصيد الجائر.
وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد أعلنت عن حظر صيد سمك الناجل والطرادي على ساحل البحر الأحمر لمدة شهرين، بدءاً من يوم 1 أبريل الموافق 22 رمضان إلى 31 مايو الموافق 23 ذو القعدة.

جولات رقابية:


وأفاد رئيس قسم الثروة السمكية المهندس إبراهيم المالكي، أنه سيتم تنفيذ جولات رقابية في جميع الأوقات للحد من مخالفات نظام الزراعة ، مشيراً إلى أنها بدأت بالتعاون مع قطاعات حرس الحدود بالمنطقة بتوزيع الملصقات والمنشورات التوعوية بمرافئ الصيد على ساحل البحر الأحمر الخاصة بمواسم الحظر.

فرض غرامة مالية:


من جانبه دعا مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة بالإنابة المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس، إلى التقيد باللائحة التنفيذية لنظام الزراعة للمحافظة على استدامة تلك الثروة الوطنية والمورد الاقتصادي المهم، لافتاً الإنتباه إلى أن من يخالف ذلك سيكون عرضة للعقوبة والغرامة المالية .

اقرأ أيضا

شرطة الرياض تطيح بـ 3 مقيمين ظهروا في مشاجرة جماعية وتكشف جنسيتهم

الموعد والشروط.. "التعليم" تُعلن بدء استقبال طلبات ترقيات الإداريين

من مكة لجازان.. شاهد السيول تجري أنهارًا مع عصف مطري وتقلبات جوية

هجوم مفاجئ.. الأمن يُباغت مهربي المخدرات بهذه المناطق

عاجل.. بشرى من "الوطنية للإسكان" لأهالي العاصمة المقدسة

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أكبر سفرة رمضانية في مكة 1:37 م الإثنين، 25 مارس 2024

1200 صائم.. هكذا بدأت أكبر سفرة رمضانية في مكة (فيديو)

تعليم مكة 10:39 م الأحد، 24 مارس 2024

اعتماد التوقيت الصيفي لليوم الدراسي بمكة المكرمة.. بدءا من هذا الموعد

وزير الشؤون الإسلامية 11:01 م الخميس، 21 مارس 2024

بدءا من الغد.. توجيه عاجل من وزير الشؤون الإسلامية بشأن صلاة الجمعة

رجال الأمن 9:59 م الخميس، 21 مارس 2024

مشهد عفوي.. رجل أمن يدعو أحد العاملين على وجبة الإفطار في الحرم المكي