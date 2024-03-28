هجوم مفاجئ.. الأمن يُباغت مهربي المخدرات بهذه المناطق

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استمرارًا
للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجّهت الجهات الأمنية، اليوم الخميس، هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.
إحباط
تهريب 36.000 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبيففي
منطقة عسير، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة تهريب 36.000 قرص
خاضع لتنظيم التداول الطبي، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم
المضبوطات لجهة الاختصاص.
إحباط
تهريب 135 كيلوجرامًا من نبات القات المخدروفي
منطقة جازان، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان
تهريب 135 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية
الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
إحباط
تهريب 450 كيلوجرامًا من نبات القات المخدركما
أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب 450
كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية،
وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
ضرورة
الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدراتوتهيب
الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي
نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وبينت أن ذلك يتم من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.