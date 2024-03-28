هجوم مفاجئ.. الأمن يُباغت مهربي المخدرات بهذه المناطق

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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجّهت الجهات الأمنية، اليوم الخميس، هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.





إحباط تهريب 36.000 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي



إحباط تهريب 135 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر



إحباط تهريب 450 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر



ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

