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هجوم مفاجئ.. الأمن يُباغت مهربي المخدرات بهذه المناطق

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات
مكافحة المخدرات
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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجّهت الجهات الأمنية، اليوم الخميس، هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.اضافة اعلان

إحباط تهريب 36.000 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي

ففي منطقة عسير، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة تهريب 36.000 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

إحباط تهريب 135 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر

وفي منطقة جازان، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب 135 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

إحباط تهريب 450 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر

كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب 450 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
 وبينت أن ذلك يتم من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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