من مكة لجازان.. شاهد السيول تجري أنهارًا مع عصف مطري وتقلبات جوية

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جرت السيول، عصر اليوم الخميس، نتيجة أمطار غزيرة على الطائف بمكة، وبيشة بعسير، مع سيول قوية بجازان.

يأتي ذلك استمرارًا للتقلبات الجوية والحالة المطرية العاشرة التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة.



جريان السيول مع أمطار غزيرة بمكة والمدينة وجازان وعسير



أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة والغبار



الدفاع المدني يطالب بأخذ الحيطة والحذر



وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول كالأنهار نتيجة أمطار غزيرة بمكة والمدينة وجازان وعسير.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وجريان السيول على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.وتمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة، في حين لا يُستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.وطالب الدفاع المدني الجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات، محذرًا من استمرار التقلبات الجوية وهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.