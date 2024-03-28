من مكة لجازان.. شاهد السيول تجري أنهارًا مع عصف مطري وتقلبات جوية

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جرت السيول، عصر اليوم الخميس، نتيجة أمطار غزيرة على الطائف بمكة، وبيشة بعسير، مع سيول قوية بجازان.
يأتي ذلك استمرارًا للتقلبات الجوية والحالة المطرية العاشرة التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة.
🔴 سيول المسمى— طقس (@tqqs) March 28, 2024
جنوب غرب #بيشة
الخميس ١٨ #رمضان ١٤٤٥هـ
28 مــارس 2024م
من | محمد الدعجاني
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جريان السيول مع أمطار غزيرة بمكة والمدينة وجازان وعسيروأظهرت
مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول كالأنهار
نتيجة أمطار غزيرة بمكة والمدينة وجازان وعسير.
🔴 متداول— طقس (@tqqs) March 28, 2024
امطار غزيرة على #المدينه_المنورة طريق الرياض
الخميس ١٨ #رمضان ١٤٤٥هـ
28 مــارس 2024م
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أمطار
رعدية ورياح مثيرة للأتربة والغباروفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يستمر هطول
أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة
والغبار، وجريان السيول على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة
المكرمة.
🔴 سيول البتراء بالغرابة— طقس (@tqqs) March 28, 2024
جنوب #تربة شرق #الطائف
الخميس ١٨ #رمضان ١٤٤٥هـ
28 مــارس 2024م
من | محمد الطريفي
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وتمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة، في حين لا يُستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.