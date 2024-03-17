عاجل.. أهم 10.. توجيه ملكي بمعونة 3 مليارات ريال وبداية إجازة عيد الفطر في هذا الموعد

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم ، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





تحذير عاجل من الموارد البشرية: هذا التصرف يمنع صرف الضمان الاجتماعي



عاجل.. للطلاب والمعلمين.. كم يتبقى على بداية إجازة عيد الفطر؟



استقبال الطلبات بدءًا من اليوم.. 3 شروط للاعتكاف بالمسجد الحرام



عاجل.. أمطار رعدية وسيول ورياح نشطة على مكة والمدينة والرياض و10 مناطق



عاجل.. خطوة بخطوة.. تعرف على نتيجة الاعتراض على دفعات حساب المواطن



عاجل.. بشرى من "المرور" بخصوص هذه النوعية من المخالفات



ويل سميث: قرأت القرآن كاملاً خلال شهر رمضان وتأثرت به في تربية أبنائي (فيديو)



بعد الإنذا الأحمر.. الدفاع المدني يحذر سكان "الجوف"



عاجل.. شخص حذف حساب المواطن بعد انقطاعه 5 شهور.. هل يستحق الدعم الشهري بأثر رجعي؟



عاجل.. أكثر من ثلاثة مليارات ريال.. خادم الحرمين يوجه بصرف معونة شهر رمضان

