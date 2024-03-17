عاجل.. أهم 10.. توجيه ملكي بمعونة 3 مليارات ريال وبداية إجازة عيد الفطر في هذا الموعد

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم ، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
تحذير عاجل من
الموارد البشرية: هذا التصرف يمنع صرف الضمان الاجتماعي
اشترطت وزارة الموارد البشرية، الإفصاح عن أي تغييرات قد تطرأ على بيانات المستفيدين من نظام الضمان المطور لاستمرار صرف المعاش... المزيد هنا
عاجل.. للطلاب
والمعلمين.. كم يتبقى على بداية إجازة عيد الفطر؟
من المقرر أن يحصل المعلمون والطلاب في مختلف مدارس المملكة على إجازة عيد الفطر بنهاية دوام يوم الخميس 1445/9/18هـ، وتستمر إلى الأحد 1445/10/5هـ.. المزيد هنا
استقبال الطلبات
بدءًا من اليوم.. 3 شروط للاعتكاف بالمسجد الحرام
أعلنت الهيئة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن البدء في استقبال الراغبين في التسجيل في خدمة الاعتكاف.. المزيد هنا
عاجل.. أمطار
رعدية وسيول ورياح نشطة على مكة والمدينة والرياض و10 مناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.. المزيد هنا
عاجل.. خطوة
بخطوة.. تعرف على نتيجة الاعتراض على دفعات حساب المواطن
حدد حساب المواطن، خطوات الاطلاع على نتيجة الاعتراض على الدفعات المالية لبعض المستفيدين.. المزيد هنا
عاجل.. بشرى من
"المرور" بخصوص هذه النوعية من المخالفات
أصدرت الإدارة العامة للمرور، تنبيهًا يحمل بشرى سارة بخصوص بعض المخالفات.. المزيد هنا
ويل سميث: قرأت
القرآن كاملاً خلال شهر رمضان وتأثرت به في تربية أبنائي (فيديو)
كشف الممثل العالمي ويل سميث عن تأثره بالعيش في المملكة خلال زيارته الثالثة لها، وعن قراءته القرآن الكريم كاملاً خلال شهر رمضان وتعلقه به.. المزيد هنا
بعد الإنذا الأحمر.. الدفاع المدني يحذر سكان "الجوف"
دعا الدفاع المدني إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة الجوف .. المزيد هنا
عاجل.. شخص حذف حساب المواطن بعد انقطاعه 5 شهور.. هل يستحق الدعم الشهري بأثر رجعي؟
أجاب حساب خدمة المستفيدين على استفسار من قبل شخص، يطالب بالحصول على الدعم بأثر رجعي، بعد أن انقطع عنه حساب المواطن مدة خمسة شهور.. المزيد هنا
عاجل.. أكثر من ثلاثة مليارات ريال.. خادم الحرمين يوجه بصرف معونة شهر رمضان
وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بصرف أكثر من ثلاثة مليارات ريال معونة شهر رمضان المبارك.. المزيد هنا