عاجل.. الضمان الاجتماعي المطور.. رابط وطريقة الاستعلام عن الأهلية

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صدرت أمس السبت نتائج الأهلية للدورة رقم 29 من نظام الضمان الاجتماعي المطور، والتي شملت، المؤهلين سابقًا، ومن قام بالتسجيل قبل 9 من إبريل الجاري، ومن تم قبول اعتراضه قبل هذا التاريخ.





خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي



خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعي



شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

