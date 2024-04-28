تقلبات جوية.. الدفاع المدني يدعو سكان الرياض و4 مناطق إلى توخي الحذر

أ أ

دعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى الحيطة والحذر من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.





ضرورة البقاء في أماكن آمنة



ضرورة الالتزام والبقاء في أماكن آمنة



مُنخفض جوي يؤثر على مكة و10 مناطق



أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول



وأكدت على ضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.وشددت على ضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، في ظل تحذيرات الأرصاد من تقلبات جوية وأمطار غزيرة على الرياض والشرقية وحائل والقصيم والباحة والمدينة المنورة.كما حذر خبراء الأرصاد من مُنخفض جوي يؤثر على المملكة الأسبوع الحالي ويتسبب بحالة مطرية تشمل مُعظم مناطق المملكة.وحسب "طقس العرب"، فإنه من المتوقع تساقط أمطار غزيرة تؤثر خلال الأسبوع الجاري على المملكة وتشمل معظم المناطق، وتكون بشكل تدريجي بأمطار غزيرة في بعض الأحيان مصحوبة بالبرق والرعد وتساقط حبات البرد.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.وأوضح أن الحالة متوقعة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الرياض، كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.