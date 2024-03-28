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الموعد والشروط.. "التعليم" تُعلن بدء استقبال طلبات ترقيات الإداريين

وزارة التعليم
وزارة التعليم
أ أ
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أعلنت وزارة التعليم، أنها تستقبل طلبات التقديم على الترقيات لشاغلي الوظائف الإدارية في قطاعات الوزارة والملحقيات الثقافية وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات للمراتب من العاشرة فما دون.اضافة اعلان

بدء استقبال طلبات ترقيات الإداريين

وأوضحت حسب "عكاظ"، أن استلام الطلبات يبدأ  اعتبارًا من الاثنين القادم وحتى الثاني عشر من شهر شوال القادم.
وأضافت أن التقديم يبدأ للمراتب 11 و12 و13 اعتبارًا من الخامس عشر من شوال حتى الواحد والعشرين من الشهر نفسه، وذلك عبر منصة "مسار" الإلكترونية.
وأكدت الوزارة أن الترقيات الوظيفية لمنسوبيها تأتي ضمن الأولويات التي تعمل عليها لتعزيز الأداء الوظيفي والارتقاء بالمسيرة المهنية للموظفين والموظفات؛ بما يسهم في رفع كفاءة العمل ويحقق أهداف المنظومة التعليمية.

شروط التقديم على طلبات ترقيات الإداريين

ونوهت إلى أنه في حال رغبة الموظف التقديم على وظيفة للترقية يتم الاختيار من الوظائف المطروحة في منصة "مسار"، كما ستكون الترقية نافذة في مقر العمل الحالي، ولا يمكن التنازل عن الترقية بعد صدور القرار، سواءً بشموليتها للبدل أو عدمه وفي حال عدم ظهور وظائف مطروحة للترقية في سجل الموظف في المنصة أو ظهور رسالة أنت غير مؤهل، فهذا يعني أن الموظف غير مؤهل للترقية، أو لا توجد وظيفة مناسبة تتوافر لديه شروط شغلها.
وأكدت الوزارة على أهمية إجراء اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثالث، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق للثاني عشر من شهر شوال القادم على أن تنفذ خلال الحصص اليومية المعتادة دون الإخلال بسير الحصص الدراسية.

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