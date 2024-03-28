عاجل.. بعد صرف المكرمة الملكية.. تعرف على موعد إيداع معاش الضمان الاجتماعي

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من المقرر إيداع معاش الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين المؤهلين في الدورة الـ ٢٨، يوم الاثنين المقبل، الأول من شهر إبريل 2024م.

يأتي ذلك بعد أيام من إيداع معونة شهر رمضان المبارك التي وجه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ردًا على استفسارات حول موعد إيداع معاش الضمان عبر حسابها في منصة "إكس"": "يتم الصرف لجميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور بتاريخ 1 من كل شهر ميلادي".



حياك الله

يتم الصرف لجميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور بتاريخ 1 من كل شهر ميلادي



سُعدنا بتواصلك — العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) March 19, 2024

معاش الضمان الاجتماعي بعد الزيادة



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