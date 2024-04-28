صدور الموافقة السامية على تكليف عبدالله التميم رئيسًا لجامعة الأمير سطام

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أعلن مجلس شؤون الجامعات، اليوم الأحد، صدور الموافقة السامية على تكليف الأستاذ الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز التميم، رئيسًا لجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز.

ورفع وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات يوسف بن عبدالله البنيان، الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة على ما تحظى به منظومة التعليم الجامعي في السعودية من رعاية واهتمام، متمنيًا للدكتور عبدالله التميم التوفيق والنجاح.

