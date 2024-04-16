عاجل.. أخبار السعودية.. مصير المتغيبين عن اختبارات القدرات وموعد إجازة نهاية العام الدراسي

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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:





تحت رعاية خادم الحرمين ونيابة عنه.. أمير منطقة الرياض يحضر حفل تسليم جائزة الملك فيصل العالمية



12.500 وظيفة.. غدًا بدء المقابلات الشخصية للوظائف التعليمية



بعد تعليق الدراسة.. "تقويم التعليم" تكشف مصير المتغيبين عن اختبارات القدرات



تحذير مهم للأرصاد من أمطار ورياح وعوالق ترابية على الرياض و7 مناطق لـ8 مساءً



كم يتبقى على إجازة نهاية العام الدراسي 1445؟



أقصى مهلة لسريان صلاحية تأشيرة العمرة قبل موسم الحج



قيمة منحة الزواج التي تُصرف للوريثة من معاش المتوفى



كيف أعرف أن المستأجر سدّد الدفعة عن طريق منصة إيجار؟



"إنفاذ": إقامة 42 مزادًا لبيع 278 عقارًا في 11 منطقة بالمملكة



بشرى لهؤلاء.. مركز الأرصاد يُعلن وظائف في مختلف التخصصات

