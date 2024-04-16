الثلاثاء، 07 شوال 1445 ، 16 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. أخبار السعودية.. مصير المتغيبين عن اختبارات القدرات وموعد إجازة نهاية العام الدراسي

أخبار السعودية
أخبار السعودية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

تحت رعاية خادم الحرمين ونيابة عنه.. أمير منطقة الرياض يحضر حفل تسليم جائزة الملك فيصل العالمية

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ونيابة عنه، حفظه الله، يحضر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، حفل تسليم جائزة الملك فيصل العالمية للفائزين بها في دورتها السادسة والأربعين يوم الاثنين القادم بالرياض.. المزيد هنا

12.500 وظيفة.. غدًا بدء المقابلات الشخصية للوظائف التعليمية

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الثلاثاء، عن موعد المقابلات الشخصية للوظائف التعليمية.. المزيد هنا

بعد تعليق الدراسة.. "تقويم التعليم" تكشف مصير المتغيبين عن اختبارات القدرات

أتاحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، التسجيل مجددًا للطلاب الذين لم يتمكنوا من خوض اختبارات القدرات، بسبب تعليق الدراسة عقب تحذيرات بشأن حالة الطقس.. المزيد هنا

تحذير مهم للأرصاد من أمطار ورياح وعوالق ترابية على الرياض و7 مناطق لـ8 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا من أمطار وصواعق رعدية مع رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.. المزيد هنا

كم يتبقى على إجازة نهاية العام الدراسي 1445؟

مع استئناف الطلاب والطالبات في مدارس التعليم العام أمس الإثنين، الفصل الدراسي الثالث إثر انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك التي استمرت لمدة 17 يومًا، يتساءل البعض عن الإجازات المطولة المتبقية وموعد إجازة نهاية العام الدراسي.. المزيد هنا

أقصى مهلة لسريان صلاحية تأشيرة العمرة قبل موسم الحج

حدت وزارة الحج والعمرة، أقصى مدة لتأشيرة العمرة قبل موسم الحج للعام 1445هـ.. المزيد هنا

قيمة منحة الزواج التي تُصرف للوريثة من معاش المتوفى


كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن قيمة منحة الزواج التي تُصرف للوريثة لمرة واحدة من معاش المتوفى.. المزيد هنا

كيف أعرف أن المستأجر سدّد الدفعة عن طريق منصة إيجار؟

كشفت منصة "إيجار" عن خطوات الاطلاع على دفع الإيجار الشهري من قبل المستأجر عن طريق منصة إيجار.. المزيه هنا

منها جازان.. الأمن يهاجم تجار السموم ومهربي المخدرات في عدة مناطق
استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية، اليوم الثلاثاء، هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.. المزيد هنا

"إنفاذ": إقامة 42 مزادًا لبيع 278 عقارًا في 11 منطقة بالمملكة

أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، عن إقامة 42 مزادًا علنيًا ما بين حضوري وإلكتروني لبيع وتصفية 278 عقارًا سكنيًا وتجاريًا في 11 منطقة بالمملكة، خلال الفترة من 16 - 22 من إبريل 2024م.. المزيد هنا

بشرى لهؤلاء.. مركز الأرصاد يُعلن وظائف في مختلف التخصصات

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توفر وظائف متنوعة للعمل في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.. المزيد هنا

اقرأ أيضا

عاجل.. كم يتبقى على إجازة نهاية العام الدراسي 1445؟

اعتماد بداية الدوام الصيفي في تعليم الحدود الشمالية وتبوك

كميات أمطار غير مسبوقة في "منيفة" بالشرقية.. وتحذير من الأرصاد

طقس الشرقية.. شاهد ماذا فعلت الأمطار الغزيرة بطريق "الدمام -الرياض" السريع؟

درجات الحرارة.. العظمى 36 بمكة والصغرى 10 في حائل

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أخبار السعودية 5:00 م الإثنين، 15 أبريل 2024

أخبار السعودية.. بداية تطبيق تخفيض المخالفات المرورية وفصل الطالب بسبب الغياب

أخبار السعودية 4:55 م الأحد، 14 أبريل 2024

أخبار السعودية.. مواعيد الدوام الصيفي بالمدارس ومقابلات المرشحين للوظائف التعليمية

أهم 10 1:12 ص السبت، 13 أبريل 2024

أهم 10.. ضبط مقيم يرتكب جريمة نكراء وشروط منحة الزواج وتعديل صرف المعاشات لا يشمل هؤلاء

أهم 10 1:59 ص السبت، 06 أبريل 2024

أهم 10.. مرسوم ملكي والمرشحون للوظائف التعليمية وأعداد مليونية بالمسجد الحرام