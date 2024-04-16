عاجل.. أخبار السعودية.. مصير المتغيبين عن اختبارات القدرات وموعد إجازة نهاية العام الدراسي

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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:
تحت رعاية خادم الحرمين ونيابة عنه.. أمير منطقة الرياض يحضر حفل تسليم جائزة الملك فيصل العالميةتحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ونيابة عنه، حفظه الله، يحضر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، حفل تسليم جائزة الملك فيصل العالمية للفائزين بها في دورتها السادسة والأربعين يوم الاثنين القادم بالرياض.. المزيد هنا
12.500 وظيفة.. غدًا بدء المقابلات الشخصية للوظائف التعليميةأعلنت وزارة التعليم، اليوم الثلاثاء، عن موعد المقابلات الشخصية للوظائف التعليمية.. المزيد هنا
بعد تعليق الدراسة.. "تقويم التعليم" تكشف مصير المتغيبين عن اختبارات القدراتأتاحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، التسجيل مجددًا للطلاب الذين لم يتمكنوا من خوض اختبارات القدرات، بسبب تعليق الدراسة عقب تحذيرات بشأن حالة الطقس.. المزيد هنا
تحذير مهم للأرصاد من أمطار ورياح وعوالق ترابية على الرياض و7 مناطق لـ8 مساءًأصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا من أمطار وصواعق رعدية مع رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.. المزيد هنا
كم يتبقى على إجازة نهاية العام الدراسي 1445؟مع استئناف الطلاب والطالبات في مدارس التعليم العام أمس الإثنين، الفصل الدراسي الثالث إثر انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك التي استمرت لمدة 17 يومًا، يتساءل البعض عن الإجازات المطولة المتبقية وموعد إجازة نهاية العام الدراسي.. المزيد هنا
أقصى مهلة لسريان صلاحية تأشيرة العمرة قبل موسم الحجحدت وزارة الحج والعمرة، أقصى مدة لتأشيرة العمرة قبل موسم الحج للعام 1445هـ.. المزيد هنا
قيمة منحة الزواج التي تُصرف للوريثة من معاش المتوفى
كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن قيمة منحة الزواج التي تُصرف للوريثة لمرة واحدة من معاش المتوفى.. المزيد هنا
كيف أعرف أن المستأجر سدّد الدفعة عن طريق منصة إيجار؟كشفت منصة "إيجار" عن خطوات الاطلاع على دفع الإيجار الشهري من قبل المستأجر عن طريق منصة إيجار.. المزيه هنا
منها جازان.. الأمن يهاجم تجار السموم ومهربي المخدرات في عدة مناطق
استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية، اليوم الثلاثاء، هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.. المزيد هنا