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أخبار السعودية.. مواعيد الدوام الصيفي بالمدارس ومقابلات المرشحين للوظائف التعليمية

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

بدء الدوام الصيفي بمدارس هذه الإدارات.. تعرف على المواعيد 
أعلن عدد من إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة عن بدء تطبيق الدوام الصيفي، اعتبارًا من يوم غد الاثنين.

جهز أوراقك.. "الإحصاء" تفتح التوظيف بدوام جزئي مرن في كافة المناطق
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، عن فتح باب التوظيف بدوام جزئي مرن، ولا تتطلب الخبرة السابقة، في جميع مناطق المملكة على النحو التالي:

هل أنت مستعد؟.. إجراء المقابلات مع المرشحين للوظائف التعليمية الأربعاء
تبدأ إدارات التعليم، اعتبارًا من الأربعاء المقبل، إجراءات المطابقة والمقابلات الشخصية للمرشحين لشغل 12 ألفًا و519 وظيفة تعليمية.

حقيقة تأثير وثيقة العمل الحر على أهلية الضمان الاجتماعي
حسمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الجدل بشأن ما إذا كانت وثيقة العمل الحر تؤثر على أهلية الضمان الاجتماعي.

تحذير من "الأرصاد" للمسافرين في الرياض والمنطقة الشرقية بسبب هذه الحالة
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، تحذيرًا عاجلًا للمسافرين في الرياض والمنطقة الشرقية.

لمكلفي الحسابات.. تعرف على طريقة احتساب زكاة المنشآت؟ (فيديو)
شرحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، طريقة احتساب الزكاة لمكلفي الحسابات. 

هل يؤثر استقدام أكثر من عامل منزلي على حساب المواطن؟
من بين الأسئلة المتكررة حول استحقاق المواطن، تبرز الاستفسارات حول مدى تأثر الدعم بوجود العمالة المنزلية.

بشرى للخريجين.. الموارد البشرية تطرح وظائف شاغرة في مختلف المناطق
أعلنت وزارة الموارد البشرية "بوابة العمل عن بُعد" عن توفر 22 وظيفة متنوعة في مناطق المملكة، لحملة كافة المؤهلات.

أسبوع إنجاد.. 7 بلاغات عن مفقودين و ٥٧٨ عن مركبات عالقة
أعلن فريق "إنجاد" للبحث والإنقاذ، أنه باشر على مدار أسبوع 7 بلاغات عن مفقودين في مناطق مختلفة من المملكة.

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