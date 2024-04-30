بعد هطول أمطار غزيرة.. قوارب لإنقاذ العالقين في سيول عنيزة (فيديو)

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وثق مقطع فيديو متداول، استخدام قوارب لإنقاذ العالقين في السيول العارمة في عنيزة.



سيول عارمة في عنيزة





الثلاثاء ٢١ شـــوال ١٤٤٥هـ

30 إبـريـل 2024م

متداول

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. pic.twitter.com/rISYyemywg 📍قوارب انقاذ في #عنيزة الثلاثاء ٢١ شـــوال ١٤٤٥هـ30 إبـريـل 2024ممتداول April 30, 2024

توقعات حالة الطقس





الثلاثاء ٢١ شـــوال ١٤٤٥هـ

30 إبـريـل 2024م

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. pic.twitter.com/nXaPjvn3Oh 📍مشاهد لسيول صناعية #عنيزة الثلاثاء ٢١ شـــوال ١٤٤٥هـ30 إبـريـل 2024م April 30, 2024

حركة الرياح السطحية





الثلاثاء ٢١ شـــوال ١٤٤٥هـ

30 إبـريـل 2024م

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. pic.twitter.com/ADwkdgG75T السيول في أحياء #عنيزة الثلاثاء ٢١ شـــوال ١٤٤٥هـ30 إبـريـل 2024م April 30, 2024

وأظهر مقطع فيديو قوارب تسبح في سيول عنيزة، وتقدم الدعم والمساعدة اللازمة للعالقين وسط السيول، بعد هطول أمطار غزيرة خلال الساعات الماضية.وشهدت أحياء عنيزة هطول أمطار غزيرة وسيول عارمة احتجزت المركبات وأغلقت عددا من الشوارع.وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران،جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض والشرقية.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط تصل سرعتها إلى أكثر من 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى اعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب.كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والجنوبي ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج باتجاه مضيق باب المندب كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والجنوبي.