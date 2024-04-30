بعد هطول أمطار غزيرة.. قوارب لإنقاذ العالقين في سيول عنيزة (فيديو)

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وثق مقطع فيديو متداول، استخدام قوارب
لإنقاذ العالقين في السيول العارمة في عنيزة.
سيول عارمة في عنيزةوأظهر مقطع فيديو قوارب تسبح في سيول عنيزة،
وتقدم الدعم والمساعدة اللازمة للعالقين وسط السيول، بعد هطول أمطار غزيرة خلال
الساعات الماضية.
وشهدت أحياء عنيزة هطول أمطار غزيرة وسيول عارمة احتجزت المركبات وأغلقت عددا من الشوارع.
📍قوارب انقاذ في #عنيزة 😱— طقس (@tqqs) April 30, 2024
الثلاثاء ٢١ شـــوال ١٤٤٥هـ
30 إبـريـل 2024م
متداول
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توقعات حالة الطقسوتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران،جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض والشرقية.
📍مشاهد لسيول صناعية #عنيزة— طقس (@tqqs) April 30, 2024
الثلاثاء ٢١ شـــوال ١٤٤٥هـ
30 إبـريـل 2024م
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حركة الرياح السطحية وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط تصل سرعتها إلى أكثر من 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى اعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب.
كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والجنوبي ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج باتجاه مضيق باب المندب كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والجنوبي.
السيول في أحياء #عنيزة 😱— طقس (@tqqs) April 30, 2024
الثلاثاء ٢١ شـــوال ١٤٤٥هـ
30 إبـريـل 2024م
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