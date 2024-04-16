منها جازان.. الأمن يهاجم تجار السموم ومهربي المخدرات في عدة مناطق

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استمرارًا
للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات
الأمنية، اليوم الثلاثاء، هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.
إحباط
تهريب 170 كيلوجرامًا من القات المخدرففي
منطقة جازان، أحبطت
الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب 170 كيلوجرامًا
من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات
لجهة الاختصاص.
ضبط شخص لترويجه مادة الإمفيتامين المخدروفي
منطقة القصيم، قبضت
المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة القصيم لترويجه مادة
الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى
النيابة العامة..
إحباط
تهريب 120 كيلوجرامًا من نبات القات كما
أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب 120
كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية،
وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
ضبط
مقيمين لترويجهما مادة "الشبو" المخدروفي الشرقية، قبضت
المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الباكستانية ومقيم من
الجنسية المصرية بالمنطقة الشرقية لترويجهما 1.2 كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين
المخدر "الشبو"، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما،
وإحالتهما إلى النيابة العامة.
ضرورة
الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدراتوتهيب
الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن
أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وبينت أن ذلك يتم من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني [email protected].، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.