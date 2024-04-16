منها جازان.. الأمن يهاجم تجار السموم ومهربي المخدرات في عدة مناطق

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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية، اليوم الثلاثاء، هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.





إحباط تهريب 170 كيلوجرامًا من القات المخدر



ضبط شخص لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر



إحباط تهريب 120 كيلوجرامًا من نبات القات



ضبط مقيمين لترويجهما مادة "الشبو" المخدر



ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

