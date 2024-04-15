أخبار السعودية.. بداية تطبيق تخفيض المخالفات المرورية وفصل الطالب بسبب الغياب

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الاثنين، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:
وزير الخارجية: نشدد على ضرورة السعي لهدنة مستدامة ورفع الحصار عن غزة
قال صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، إن المملكة تشدد على ضرورة السعي لهدنة مستدامة ورفع الحصار عن غزة.
تنبيه من "الموارد البشرية" بخصوص توطين وظائف مبيعات التأمين
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع هيئة التأمين، عن بدء سريان قرار توطين وظائف مبيعات المنتجات التأمينية؛ سعيًا لتوفير فرص عملٍ للمواطنين، وتعزيز النشاط الاقتصادي لقطاع التأمين.
بنسبة 50%.. 72 ساعة على بداية تطبيق تخفيض المخالفات المرورية
أعلنت الإدارة العامة للمرور، أنه قد تبقى 3 أيام على بداية تطبيق تخفيض المخالفات المرورية لسداد المخالفات المرورية المتراكمة قبل تاريخ 18/ 04/ 2024م.
تحذير من أمطار وصواعق رعدية على مكة والمدينة والرياض و10 مناطق لـ11 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تحذيرًا من أمطار وصواعق رعدية مع رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.
متى يُفصل الطالب بسبب الغياب؟.. تعرف على الإجراءات التفصيلية
استأنف أكثر من 6 ملايين وطالبة اليوم الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي 1445هـ، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.
هل تُحرم الابنة الموظفة من راتب والدها المتوفى؟.. رد من التأمينات
كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن سبب وقف صرف المعاش عن وريث المتوفى.
32 ألف أسرة استفادت من "سكني" خلال الربع الأول من 2024
كشف برنامج سكني عن استفادة 32.343 أسرة سعودية من البرنامج خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك بزيادة تتجاوز 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
بشرى لهؤلاء المزارعين.. الأمن الغذائي تُطلق خدمة تفاعلية بـ 7 مميزات
أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي عن إطلاق خدمة تفاعلية عن طريق برنامج "whatsapp" التفاعلي من خلال الرقم "00966556085234".
توقف الدعم لتواجده خارج المملكة هل يحصل عليه بعد العودة؟.. رد من حساب المواطن
تقضي لوائح وأنظمة ضوابط الدعم المقدم من خلال برنامج "حساب المواطن" بوقف الدعم عن المتواجدين خارج المملكة لأسباب مختلفة، بما فيها الدراسة والعلاج لأكثر من 90 يومًا.
بالمدينة.. نجاح عملية جراحية نوعية لطفل يشتكي من التواء في الخصية
أعلن تجمع المدينة المنورة الصحي، اليوم الاثنين، نجاح عملية جراحية نوعية لطفل يشتكي من التواء في الخصية بالمدينة المنورة.