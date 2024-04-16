"إنفاذ": إقامة 42 مزادًا لبيع 278 عقارًا في 11 منطقة بالمملكة

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أعلن
مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، عن إقامة 42 مزادًا علنيًا ما بين حضوري
وإلكتروني لبيع وتصفية 278 عقارًا سكنيًا وتجاريًا في 11 منطقة بالمملكة، خلال
الفترة من 16 - 22 من إبريل 2024م.
إقامة
42 مزادًا لبيع 278 عقارًا في 11 منطقة بالمملكة وأوضح المركز أن المزادات تقام في مناطق مختلفة
حول المملكة، وذلك على النحو التالي:
1 - منطقة الجوف إقامة مزاد لعرض 12 عقارًا.
2 - منطقة الرياض 10 مزادات لعرض 66 فرصة عقارية متنوعة.
3 - منطقة مكة المكرمة 9 مزادات لعرض 70 فرصة عقارية.
4 - منطقة المدينة المنورة مزاد يعرض من خلاله 7 فرص عقارية.
5 - المنطقة الشرقية إقامة 8 مزادات لعرض 50 عقارًا.
6 - منطقة القصيم 5 مزادات لعرض و27 فرصة عقارية.
7 - منطقة حائل إقامة مزادين في يُعرض فيهما 6 عقارات.
8 - منطقة عسير إقامة مزادين لعرض من خلالهما 16 فرصة عقارية.
9 - مزادان لعرض 13 عقارًا بمنطقة تبوك.
10 - مزاد واحد في كل من جازان لعرض 5 عقارات والباحة لعرض 6 عقارات.