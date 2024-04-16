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"إنفاذ": إقامة 42 مزادًا لبيع 278 عقارًا في 11 منطقة بالمملكة

انفاذ
إنفاذ
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أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، عن إقامة 42 مزادًا علنيًا ما بين حضوري وإلكتروني لبيع وتصفية 278 عقارًا سكنيًا وتجاريًا في 11 منطقة بالمملكة، خلال الفترة من 16 - 22 من إبريل 2024م.اضافة اعلان

إقامة 42 مزادًا لبيع 278 عقارًا في 11 منطقة بالمملكة

 وأوضح المركز أن المزادات تقام في مناطق مختلفة حول المملكة، وذلك على النحو التالي:
1 - منطقة الجوف إقامة مزاد لعرض 12 عقارًا.
2 - منطقة الرياض 10 مزادات لعرض 66 فرصة عقارية متنوعة.
3 - منطقة مكة المكرمة 9 مزادات لعرض 70 فرصة عقارية.
4 - منطقة المدينة المنورة مزاد يعرض من خلاله 7 فرص عقارية.
5 - المنطقة الشرقية إقامة 8 مزادات لعرض  50 عقارًا.
6 - منطقة القصيم 5 مزادات لعرض و27 فرصة عقارية.
7 - منطقة حائل إقامة مزادين في يُعرض فيهما 6 عقارات.
8 - منطقة عسير إقامة مزادين لعرض من خلالهما 16 فرصة عقارية.
9 - مزادان لعرض 13 عقارًا بمنطقة تبوك.
10 - مزاد واحد في كل من جازان لعرض 5 عقارات والباحة لعرض 6 عقارات.


تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات

 ويمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات، وعلى العقارات بجميع تفاصيلها عبر الدخول للموقع الإلكتروني لـ "إنفاذ" infath.gov.sa ومن ثم التوجه لصفحة المزادات.

الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات

 يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وهو إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في سرعة استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.

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