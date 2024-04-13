أهم 10.. ضبط مقيم يرتكب جريمة نكراء وشروط منحة الزواج وتعديل صرف المعاشات لا يشمل هؤلاء

تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، الجمعة، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
جريمة نكراء.. شرطة العاصمة المقدسة تقبض على مقيم بهذه التهمة
قبضت شرطة العاصمة المقدسة على المقيم من الجنسية المصرية وليد السيد عبد الحميد، لتحرشه بامرأة.
موعد اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثالث لجميع الطلاب والطالبات
تنطلق الأحد 144/10/12هـ/ الموافق 21/4/2024م، اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي 1445هـ. للمراحل من الثالث الابتدائي حتى الثالث ثانوي بمدارس البنين والبنات بمناطق ومحافظات المملكة
تنبيه مهم بخصوص تعديل صرف المعاشات: القرار لا يشمل هؤلاء
أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن "قرار تعديل تاريخ الصرف يشمل المتقاعدين والمستفيدين في نظامي التقاعد المدني والعسكري، ولا يشمل المتقاعدين والمستفيدين في نظام التأمينات الاجتماعية".
شروط صرف منحة الزواج من التأمينات
تقدم المؤسسة العامة للتأمينات، منحة الزواج للمستفيدة من معاش أفراد عائلة المشترك المتوفى في نظام التأمينات وفق شروط محددة.
محامي: استخدام السلاح في المناسبات جريمة يُعاقب عليها بالسجن (فيديو)
حذر المحامي الدكتور سعد بن شايع، من أن استخدام السلاح في المناسبات جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة سنة.
بينها المملكة.. متى ستشهد الدول العربية الكسوف الكلي للشمس؟
مع انتهاء الكسوف الكلي للشمس في 8 إبريل، سيكون أمام أمريكا الشمالية ثماني سنوات و11 شهرًا و22 يومًا حتى الكسوف التالي.
"الأرصاد" يُحذر من شبورة مائية وضباب على مكة وهذه المناطق لـ9 صباحًا
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تحذيرًا من توقعات بتكوّن شبورة مائية وضباب خفيف على عدد من مناطق المملكة، حتى الساعة التاسعة صباحًا.
بشرى للخريجين.. طرح 135 وظيفة بإحدى شركات أرامكو في مختلف التخصصات
أعلنت الشركة العالمية للصناعات البحرية بمدينة رأس الخير، وهي إحدى شركات "أرامكو"، عن توفر عدد 135 وظيفة شاغرة لحملة الدبلوم والبكالوريوس، للعمل في مختلف المجالات "الإدارية، القانونية، المالية، التقنية، الهندسية"، على النحو التالي:
59 مليونًا في 7 سنوات.. أكبر عدد للمعتمرين من خارج المملكة 2023
اقتربت المملكة من تحقيق مستهدفها باستضافة 15 مليون معتمر من الخارج بحلول 2025، بنسبة إنجاز بلغت 90 بالمئة.
"المرور": تبقى 6 أيام على بداية تطبيق تخفيض المخالفات المرورية
أعلنت الإدارة العامة للمرور، أنه قد تبقى 6 أيام على بداية تطبيق تخفيض المخالفات المرورية لسداد المخالفات المرورية المتراكمة قبل تاريخ 18/ 04/ 2024م.
دراسة: مياه الأودية تسد احتياجات سكان المملكة وتوفر 14 مليار دولار سنويًا
توصلت دراسة إلى إمكانية إنتاج 13 مليار متر مكعب سنويًا من مياه الأودية، تغطي 88 بالمئة من احتياجات جميع سكان المملكة من المياه، مما يؤدي إلى توفير 14 مليار دولار، تكلفة إنتاج المياه المحلاة.
الطائرة السعودية الـ 45 تصل إلى مطار العريش لإغاثة غزة (فيديو)
وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية، اليوم الجمعة، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 45، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع وزارة الدفاع.