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بشرى لهؤلاء.. مركز الأرصاد يُعلن وظائف في مختلف التخصصات

مركز الارصاد الوطني
مركز الأرصاد
أ أ
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أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توفر وظائف متنوعة للعمل في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.
ودعا المواطنين من حملة "البكالوريوس أو الماجستير" ممن تنطبق عليهم الشروط التقدم للوظائف حسب المسميات والتخصصات والشروط التالية:اضافة اعلان

مركز الأرصاد يُعلن وظائف في مختلف التخصصات

- موظف مالي مساعد
- مهندس اختبار بايثون "عن بعد"
- استشاري دعم الأرصاد الجوية الزراعية
- استشاري تطوير مقترحات لصندوق المناخ الأخضر
- مساعد مدير مكتب المشاركة بين القطاعين العام والخاص
- استشاري تنفيذ المشروع التجريبي لخدمات التنبؤ والإنذار "عن بعد"
- عضو في لجنة التدقيق والرقابة التابعة للمنظمة (WMO).

 التخصصات المطلوبة

- المالية
- المحاسبة
- إدارة الأعمال
- إدارة المخاطر
- اللغة الإنجليزية
- العلوم البيئية
- الهيدرولوجيا
- علم المناخ
- علم المحيطات
- علم والأرض
- العلوم الفيزيائية
- العلوم الطبيعية
- إدارة الكوارث
- تطوير البرمجيات
- علوم الكمبيوتر
- هندسة الكمبيوتر
- الأرصاد الجوية الاستوائية
- الأرصاد الجوية الزراعية
- أي تخصصات ذات صلة

الشروط العامة

1 - أن يكون المتقدم مواطنًا.
2 - ضرورة إرفاق السيرة الذاتية إلكترونيًا.
3 - أن يكون المتقدم متفرغًا للعمل بدوام كامل.
4 - اجتياز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية.
5 - حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير في التخصص المطلوب حسب متطلبات الوظيفة.
6 - يحق للمركز استبعاد من لا تنطبق عليه الشروط، بالإضافة إلى إلغاء الوظيفة في حال عدم تقدم مرشح مناسب.

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على هذا الرابط (اضغط هنا).

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