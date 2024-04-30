عاجل.. أهم 10.. إنهاء حياة 3 مواطنين بحكم الشرع وضبط قاتل امرأة وقرارات مجلس الوزراء

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عاجل.. جريمة نكراء.. تنفيذ حكم الشرع بجانٍ أنهى حياة مواطن بالحدود الشمالية



عاجل.. جريمة وحشية.. تنفيذ حكم الشرع في مواطن أنهى حياة آخر بالمنطقة الشرقية



تقويم التعليم: فتح اختبار الرخصة المهنية للتخصص في هذا الموعد



عاجل.. موعد صرف راتب "ساند" للمتعطلين عن العمل



اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة تطالب بوقف العدوان على غزة



هل شبكة "مدى" تؤثر على حساب المواطن؟.. رد من البرنامج



18 قرارًا مهمًا.. ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء



عاجل.. مواطن ينهي حياة امرأة رمياً بالرصاص ودوريات الأمن بنجران تطيح به



عاجل.. تنفيذ حكم الشرع في مواطن أنهى حياة آخر بالجوف.. والداخلية تكشف تفاصيل الجريمة



عاجل.. الخميس.. غلق باب تسجيل الطلبة المستجدين في الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال

