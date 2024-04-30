عاجل.. أهم 10.. إنهاء حياة 3 مواطنين بحكم الشرع وضبط قاتل امرأة وقرارات مجلس الوزراء

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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار اليوم:
عاجل.. جريمة
نكراء.. تنفيذ حكم الشرع بجانٍ أنهى حياة مواطن بالحدود الشمالية
أصدرت وزارة الداخلية، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في منطقة الحدود الشمالية، فيما يلي نصه:.. المزيد هنا
عاجل.. جريمة
وحشية.. تنفيذ حكم الشرع في مواطن أنهى حياة آخر بالمنطقة الشرقية
أصدرت وزارة الداخلية، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في المنطقة الشرقية، فيما يلي نصه:. المزيد هنا
تقويم التعليم:
فتح اختبار الرخصة المهنية للتخصص في هذا الموعدأعلنت هيئة
تقويم التعليم والتدريب، عن موعد إجراء الدورة الخامسة من اختبار الرخصة المهنية
التعليمية في وقت لاحق من العام الجاري.. المزيد هنا
عاجل.. موعد صرف
راتب "ساند" للمتعطلين عن العمل
حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، موعد صرف الرواتب للمستحقين لدعم "ساند" للمتعطلين عن العمل.. المزيد هنا
اللجنة الوزارية
المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة تطالب بوقف العدوان على غزة
صدر عن اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة.. المزيد هنا
هل شبكة
"مدى" تؤثر على حساب المواطن؟.. رد من البرنامج
الشبكة السعودية للمدفوعات "مدى" أنشئت عام 1990. وهي شبكة مدفوعات وطنية، تابعة للبنك المركزي السعودي.. المزيد هنا
18 قرارًا
مهمًا.. ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.. المزيد هنا
عاجل.. مواطن ينهي حياة امرأة رمياً بالرصاص ودوريات الأمن بنجران تطيح به
قبضت دوريات الأمن بمنطقة نجران على مواطن لقتله امرأة بإطلاق النار عليها، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.. المزيد هنا
عاجل.. تنفيذ حكم الشرع في مواطن أنهى حياة آخر بالجوف.. والداخلية تكشف تفاصيل الجريمة
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة الجوف، فيما يلي نصه:.. المزيد هنا
عاجل.. الخميس.. غلق باب تسجيل الطلبة المستجدين في الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال
أعلنت وزارة التعليم، عن غلق باب التسجيل الإلكتروني للطلاب والطالبات في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي.. المزيد هنا