عاجل.. الخميس.. غلق باب تسجيل الطلبة المستجدين في الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال

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أعلنت وزارة التعليم، عن غلق باب التسجيل الإلكتروني للطلاب والطالبات في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 1446هـ بالمدارس الحكومية،يوم الخميس القادم الموافق 2/5/2024.





التسجيل لرياض الأطفال في المدارس الحكومية



التسجيل لرياض الأطفال في المدارس الأهلية والعالمية



التسجيل في الصف الأول الابتدائي بالمدارس الحكومية



التسجيل في الصف الأول الابتدائي في المدارس الأهلية والعالمية



التسجيل في مدارس تحفيظ القرآن الكريم



التسجيل عبر نظام نور



التسجيل الإلكتروني



خطوات التسجيل للصف الأول الابتدائي عبر نظام نور



وبدأ التسجيل لرياض الأطفال في المدارس الحكومية في 15 من رمضان وينتهي في 23 من شوال.بدأ التسجيل لرياض الأطفال في المدارس الأهلية والعالمية من 15 رمضان وينتهي في الأسبوع الثالث من بدء العام الدراسي الجديد.بدأ التسجيل في الصف الأول الابتدائي بالمدارس الحكومية في 15 من رمضان وينتهي في 23 من شوال.بدأ التسجيل في الصف الأول الابتدائي في المدارس الاهلية والعالمية من 15 رمضان وينتهي في الأسبوع الثالث من بدء العام الدراسي الجديد.بدأ التسجيل في مدارس تحفيظ القرآن الكريم من 15 مضان وينتهي في 23 من شوال.وأتاحت وزارة التعليم التسجيل في نظام نور لمن لم يتمكن من التسجيل الإلكتروني بدءًا من 2 يونيو 2024 - 25 من ذي القعدة 1445 هـ، ويستمر التسجيل حتى الأسبوع الثالث من بدء العام الدراسي من حساب ولي الأمر، ويستمر من خلال المدرسة وإدارات التعليم ومكاتبها، ويتوقف قبل نهاية العام الدراسي بشهر.وستتم عملية التسجيل من خلال رابط خدمة "التسجيل الإلكتروني"، الذي سيتم إرساله تباعًا على هواتف أولياء أمور الطلاب والطالبات المؤهلين للتسجيل.وتسهم الخدمة الإلكترونية في تنظيم آلية التسجيل والقبول في أكثر من 12 ألف مدرسة ابتدائية حكومية في المملكة.وتهدف لتطوير وتحسين تجربة أولياء الأمور في تسجيل أبنائهم إلكترونيًا دون مراجعة المدرسة، وتوفير فرص عادلة لهم للالتحاق بالمدارس القريبة من سكنهم، كما تمنح أولياء الأمور فرصة تعديل الرغبات لاحقًا وفقًا لظروفهم.وتعتمد آلية عمل الخدمة التي طبقت بدءًا من العان الماضي على المفاضلة بتطبيق المعايير المناسبة بين الطلاب والطالبات المستجدين؛ لاستيعابهم في المدارس المحدّدة، من خلال الربط الإلكتروني مع البيانات المسجلة في الجهات ذات العلاقة، وفقًا لحوكمة دقيقة ودخول آمن من خلال النفاذ الوطني الموحد.• الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بنظام نور التعليمي.• أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور• إذا كنت مستخدمًا جديدًا، انقر على تسجيل ولي أمر جديد.• اضغط على تسجيل طالب جديد.• كتابة بعض المعلومات الأساسية مثل رقم الهوية الوطنية، أو رقم الإقامة، وتاريخ الميلاد.•حدد صلة القرابة بينك، وبين الطالب الذي ترغب في إضافته.• سيتاح لك المستوى الدراسي المناسب لعمر طفلك• اختر الفصل الدراسي والمرحلة الدراسية ثم انقر على التالي.• ابدأ في إدخال كافة البيانات الخاصة بالطالب والتي تتمثل في اسم الطالب الأول، واسم الجد، بالإضافة إلى اسم العائلة وذلك باللغتين العربية، والإنجليزية.• حدد نوع المؤسسة التعليمية التي تريد أن يلتحق بها الطالب، وذلك عن طريق كتابة اسم المدرسة، والمدينة والإدارة التابعة لها.• الموافقة على كافة الشروط والأحكام.• انقر على زر التسجيل.