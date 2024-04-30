تنويه مهم من سفارة المملكة في النمسا لكافة المواطنين

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أصدرت سفارة
المملكة في النمسا، بياناً تعلن فيه غلق أبوابها غداً الأربعاء، كونه إجازة رسمية
لدى البلد المضيف.
إجازة رسمية في
النمسا:وقالت السفارة
عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" :" تود السفارة
التنويه بأن غدا الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٠٥/٠١م سيكون إجازة رسمية لدى البلد
المضيف، وبناء على ذلك ستكون السفارة مغلقة، حيث ستباشر أعمالها بمشيئة الله يوم
الخميس الموافق ٢٠٢٤/٠٥/٠٢م. وتستقبل السفارة إتصالات الطوارئ من خلال رقم الهاتف
التالي: 436765029292+".
تعزيز التعاون الاقتصادي:
وفي وقت سابق، قالت السفارة إن السفير المندوب الدائم عبدالله بن خالد طوله، التقى بوزير العمل والاقتصاد السيد/ مارتن كوشر ، حيث تم بحث تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين، وتبادل وجهات النظر حول الفرص الاستثمارية وتعزيز العلاقات الثنائية والمواضيع المتعلقة باللجان المشتركة.