الثلاثاء، 21 شوال 1445 ، 30 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تنويه مهم من سفارة المملكة في النمسا لكافة المواطنين

السفارة السعودية الكويت
أرشيفية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أصدرت سفارة المملكة في النمسا، بياناً تعلن فيه غلق أبوابها غداً الأربعاء، كونه إجازة رسمية لدى البلد المضيف.

إجازة رسمية في النمسا:اضافة اعلان

وقالت السفارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" :" تود السفارة التنويه بأن غدا الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٠٥/٠١م سيكون إجازة رسمية لدى البلد المضيف، وبناء على ذلك ستكون السفارة مغلقة، حيث ستباشر أعمالها بمشيئة الله يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٠٥/٠٢م. وتستقبل السفارة إتصالات الطوارئ من خلال رقم الهاتف التالي: 436765029292+".

تعزيز التعاون الاقتصادي:


وفي وقت سابق، قالت السفارة إن السفير المندوب الدائم عبدالله بن خالد طوله، التقى بوزير العمل والاقتصاد السيد/ مارتن كوشر ، حيث تم بحث تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين، وتبادل وجهات النظر حول الفرص الاستثمارية وتعزيز العلاقات الثنائية والمواضيع المتعلقة باللجان المشتركة.

اقرأ أيضا

بعد القصيم.. تعليم الرياض: تحويل الدراسة عن بعد .. غدا الأربعاء

عاجل.. الخميس.. غلق باب تسجيل الطلبة المستجدين في الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال

إنجاز تاريخي لـ 16 مطارا بالمملكة

الخارجية توقع مذكرة تفاهم مع الشؤون البلدية بشأن دعم برنامج سكني لمنسوبيها

عاجل.. تنفيذ حكم الشرع في مواطن أنهى حياة آخر بالجوف.. والداخلية تكشف تفاصيل الجريمة

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

سيول محايل عسير 11:14 م الإثنين، 01 أبريل 2024

إغلاق طريق الوادي بمحافظة الحريق بالرياض بسبب السيول

اهم عشرة 11:03 م الإثنين، 01 أبريل 2024

عاجل.. أهم 10.. بشرى بخصوص المكرمة الملكية وسيول وبرد وسط تحذيرات رسمية

الحرم المكي 8:42 م الإثنين، 01 أبريل 2024

اعتمر بطمأنينة.. ماذا تفعل عند نزول المطر أثناء أداء العمرة؟

الدفاع المدني 2:17 ص الإثنين، 01 أبريل 2024

توجيه من الدفاع المدني حال تسرب الغاز