تنويه مهم من سفارة المملكة في النمسا لكافة المواطنين

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أصدرت سفارة المملكة في النمسا، بياناً تعلن فيه غلق أبوابها غداً الأربعاء، كونه إجازة رسمية لدى البلد المضيف.



إجازة رسمية في النمسا:



تعزيز التعاون الاقتصادي:

وقالت السفارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" :" تود السفارة التنويه بأن غدا الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٠٥/٠١م سيكون إجازة رسمية لدى البلد المضيف، وبناء على ذلك ستكون السفارة مغلقة، حيث ستباشر أعمالها بمشيئة الله يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٠٥/٠٢م. وتستقبل السفارة إتصالات الطوارئ من خلال رقم الهاتف التالي: 436765029292+".وفي وقت سابق، قالت السفارة إن السفير المندوب الدائم عبدالله بن خالد طوله، التقى بوزير العمل والاقتصاد السيد/ مارتن كوشر ، حيث تم بحث تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين، وتبادل وجهات النظر حول الفرص الاستثمارية وتعزيز العلاقات الثنائية والمواضيع المتعلقة باللجان المشتركة.