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صحيفة تواصل الالكترونية

بعد تعليق الدراسة.. "تقويم التعليم" تكشف مصير المتغيبين عن اختبارات القدرات

اختبار القدرات المعرفية - قياس - تقويم التعليم
اختبار القدرات العامة
أ أ
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أتاحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، التسجيل مجددًا للطلاب الذين لم يتمكنوا من خوض اختبارات القدرات، بسبب تعليق الدراسة عقب تحذيرات بشأن حالة الطقس. اضافة اعلان
وقالت عبر حسابها في منصة "إكس" :"عند عدم حضورك للاختبار؛ سيتاح لك التسجيل مرة أخرى بدون مقابل مالي وذلك خلال (72) ساعة، علمًا بأن المقرات مفتوحة وبإمكانك الحضور ودخول الاختبار في موعدك".


اختبار القدرات العامة

واختبار القدرات العامة هو اختبار القبول الموحد للكلية في جامعات المملكة، ويتقدم له الطلاب والطالبات السعوديون والوافدون في المرحلة الثانوية بجانب الاختبار التحصيلي للطلاب واختبار القبول للطالبات. 
وعدد اختباراته 5 واحد، منها ورقي وأربعة محوسب. وهو أحد اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم.
ويقيس الاختبار قدرات الطلاب في الرياضيات واللغة العربية وهو إجباري للقبول في الجامعات والكليات وكل جامعة تشترط درجة محددة من القدرات.

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