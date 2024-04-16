بعد تعليق الدراسة.. "تقويم التعليم" تكشف مصير المتغيبين عن اختبارات القدرات

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أتاحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، التسجيل مجددًا للطلاب الذين لم يتمكنوا من خوض اختبارات القدرات، بسبب تعليق الدراسة عقب تحذيرات بشأن حالة الطقس.

وقالت عبر حسابها في منصة "إكس" :"عند عدم حضورك للاختبار؛ سيتاح لك التسجيل مرة أخرى بدون مقابل مالي وذلك خلال (72) ساعة، علمًا بأن المقرات مفتوحة وبإمكانك الحضور ودخول الاختبار في موعدك".



مرحباً ريان:

عند عدم حضورك للاختبار؛ سيتاح لك التسجيل مرة أخرى بدون مقابل مالي وذلك خلال (72) ساعة، علماً بأن المقرات مفتوحة وبإمكانك الحضور ودخول الاختبار في موعدك.

بالتوفيق. — العناية بالمستفيدين (@EtecCare) April 16, 2024

اختبار القدرات العامة



واختبار القدرات العامة هو اختبار القبول الموحد للكلية في جامعات المملكة، ويتقدم له الطلاب والطالبات السعوديون والوافدون في المرحلة الثانوية بجانب الاختبار التحصيلي للطلاب واختبار القبول للطالبات.وعدد اختباراته 5 واحد، منها ورقي وأربعة محوسب. وهو أحد اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم.ويقيس الاختبار قدرات الطلاب في الرياضيات واللغة العربية وهو إجباري للقبول في الجامعات والكليات وكل جامعة تشترط درجة محددة من القدرات.