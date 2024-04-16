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تحذير مهم للأرصاد من أمطار ورياح وعوالق ترابية على الرياض و7 مناطق لـ8 مساءً

الطقس - الامطار - امطار الرياض - ارشيفية
أمطار وراياح
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا من أمطار وصواعق رعدية مع رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.اضافة اعلان

أمطار غزيرة ورياح وأتربة على هذه المناطق

وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:
1 - منطقة حائل، وتشمل "الشنان وبقعاء ".
2 - منطقة الحدود الشمالية، وتشمل "رفحاء".
3 - المنطقة الشرقية، وتشمل "حفر الباطن والخفجي".
4 - منطقة نجران، وتشمل "شرورة وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ويدمة".
5 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "جدة والجمومو الكامل وخليض والعاصمة وبحرة والخرمة وتربة والمويه ورنية".
6 - منطقة القصيم، وتشمل "البدائع والأسياح والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجوا".


7 - منطقة الرياض، وتشمل "الدرعية والعاصمة وحريملاء وضرما والأفلاج والسليل ووادي الدواسر والحريق والخرج والدلم والدوادمي والمزاحمية والقويعية وضرما وعفيف وحوطة بني تميم".
8 - منطقة عسير، وتشمل "المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين ومحايل وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة والأمواه وبيشة وتثليث وطريب".

صواعق وأمطار ورياح قوية حتى الـ8 مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار والصواعق والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من أمطار غزيرة وهبوب رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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