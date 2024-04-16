الثلاثاء، 07 شوال 1445 ، 16 أبريل 2024

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عاجل.. كم يتبقى على إجازة نهاية العام الدراسي 1445؟

تعليق الدراسة
55 يومًا على إجازة نهاية العام الدراسي
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مع استئناف الطلاب والطالبات في مدارس التعليم العام أمس الإثنين، الفصل الدراسي الثالث إثر انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك التي استمرت لمدة 17 يومًا، يتساءل البعض عن الإجازات المطولة المتبقية وموعد إجازة نهاية العام الدراسي.اضافة اعلان

إجازة مطولة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة

ويتضمن الفصل الدراسي الثالث إجازة نهاية أسبوع مطولة تبدأ من الخميس 144/10/23هـ، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، الذي يصادف يوم الجمعة الموافق 144/10/24هـ.

الاختبارات النهائية التحريرية

تنطلق الاختبارات النهائية التحريرية يوم الثلاثاء 1445/11/27هـ/ الموافق 4 يونيو 2024م.

إجازة نهاية العام الدراسي

ومن المقرر أن تبدأ إجازة نهاية العام الدراسي الحالي 1445هـ من يوم الثلاثاء 1445/12/5هـ إلى يوم السبت 1446/2/13هـ

التقويم الدراسي للعام 1445ھ

يشار إلى أن التقويم الدراسي للعام 1445ھ يشتمل على ثلاثة فصول دراسية، و38 أسبوعًا دراسيًا؛ بواقع 180 يومًا دراسيًا، و60 يومًا من الإجازات المتنوعة أثناء العام الدراسي إلى جانب 68 يومًا عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.

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