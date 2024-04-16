عاجل.. 12.500 وظيفة.. غدًا بدء المقابلات الشخصية للوظائف التعليمية

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أعلنت
وزارة التعليم، اليوم الثلاثاء، عن موعد المقابلات الشخصية للوظائف التعليمية.
غدًا
بدء المقابلات الشخصية للوظائف التعليميةوأوضحت
أن يوم الأربعاء 1445/10/8هـ "الموافق 2024/4/17م"، يبدأ إجراء
المقابلات الشخصية للمرشحين على الوظائف التعليمية في مختلف مناطق المملكة مع
ضرورة إحضار الأصل أو صورة مصدقة من المستندات التالية:
1- الهوية الوطنية.
2- وثيقة التخرج.
3- السجل الاكاديمي.
4- الرخصة المهنية.
5- ترجمة السجل الأكاديمي أو الوثيقة "إذا كانت بلغة غير عربية".
6- شهادة المعادلة لخريجي الجامعات من خارج المملكة.
للاستعلام عن نتيجة الترشيح: (اضغط هنا).
إعلان
أسماء المرشحين والمرشحات
ومن
المقرر أن تكشف وزارة التعليم عن أسماء المرشحين والمرشحات مبدئيًا لشغل 12.519
وظيفة تعليمية في مختلف مناطق المملكة، وتدعوهم للاستعلام عن النتيجة عبر منصة
جدارات، أو عن عن طريق موقع وزارة التعليم على النحو التالي:
طريقة
الاستعلام عبر منصة "جدارات"1-
تسجيل الدخول في منصة جدارات (اضغط هنا).
2- اختيار "الاستعلام عن الوظائف المتقدم عليها".
3- اختيار الوظائف التعليمية.
4- اختيار تبويب "حالة الطلب" للاطلاع على النتيجة.
وكانت الوزارة أعلنت فتح باب التقديم على 12,519 وظيفة تعليمية، بنظام التعاقد الرسمي وفقًا للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية على رتبة "معلم ممارس" للعام الدراسي 1446هـ.
- للاستعلام عبر موقع الوزارة: (اضغط هنا).
مواعيد مهمة1 -
إعلان الترشيح المبدئي:
سيكون يوم الأربعاء 1445/9/17هـ (الموافق 2024/3/27م)
2 - المقابلات الشخصية:
سيكون يوم الأربعاء 1445/10/8هـ (الموافق 2024/4/17م)
3 - إعلان الترشيح النهائي وتوقيع العقود:
سيكون يوم الأربعاء 1445/10/22هـ (الموافق 2024/4/31م)