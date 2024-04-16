عاجل.. 12.500 وظيفة.. غدًا بدء المقابلات الشخصية للوظائف التعليمية

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أعلنت وزارة التعليم، اليوم الثلاثاء، عن موعد المقابلات الشخصية للوظائف التعليمية.





غدًا بدء المقابلات الشخصية للوظائف التعليمية



وأوضحت أن يوم الأربعاء 1445/10/8هـ "الموافق 2024/4/17م"، يبدأ إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين على الوظائف التعليمية في مختلف مناطق المملكة مع ضرورة إحضار الأصل أو صورة مصدقة من المستندات التالية:1- الهوية الوطنية.2- وثيقة التخرج.3- السجل الاكاديمي.4- الرخصة المهنية.5- ترجمة السجل الأكاديمي أو الوثيقة "إذا كانت بلغة غير عربية".6- شهادة المعادلة لخريجي الجامعات من خارج المملكة.للاستعلام عن نتيجة الترشيح: ( اضغط هنا ).





إعلان أسماء المرشحين والمرشحات



طريقة الاستعلام عبر منصة "جدارات"



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