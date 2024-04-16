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عاجل.. قيمة منحة الزواج التي تُصرف للوريثة من معاش المتوفى

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منحة الزواج تصرف لمرة واحدة
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كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن قيمة منحة الزواج التي تُصرف للوريثة لمرة واحدة من معاش المتوفى.
وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": "تُصرف منحة الزواج للوريثة من معاش المتوفى في نظام التأمينات الاجتماعية في حال كانت (مستفيدة من المعاش) وقت عقد النكاح".اضافة اعلان
وأضافت: "ويساوي مبلغها (18) مرة من قيمة نصيب المستفيدة، وتصرف لمرة واحدة بعد تسجيلها الزواج لدى الجهات الحكومية بشكل آلي دون الحاجة لرفع طلب".


شروط صرف منحة الزواج

وتشترط التأمينات أن يكون مورث المستفيدة من منحة الزواج مشتركًا وخاضعًا لنظام التأمينات الاجتماعية، وكذلك أن تكون قد قامت بتسجيل الزواج لدى الجهات الحكومية المختصة.
وتقول إن صرف هذه المنحة يكون "لمرة واحدة بشكل استباقي دون حاجة الوريثة إلى تقديم طلب، فيما يتم إيقاف المعاش لها".
وأوضحت أنه "إذا طلقت المرأة أو ترملت بعد ذلك تتم إعادة إدراجها ضمن المستحقين".

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