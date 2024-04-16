أقصى مهلة لسريان صلاحية تأشيرة العمرة قبل موسم الحج

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حدت وزارة الحج والعمرة، أقصى مدة لتأشيرة العمرة قبل موسم الحج للعام 1445هـ.

وقالت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس": "مدة التأشيرة: (3) أشهر من تاريخ الدخول الى المملكة العربية السعودية على أن تنتهي بحد أقصى في 29 من ذي القعدة".



وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

حياكم الله

مدة التأشيرة: (3) أشهر من تاريخ الدخول الى المملكة العربية السعودية على أن تنتهي بحد أقصى في 29 ذو القعدة

دمتم بخير — وزارة الحج والعمرة | العناية بالمستفيدين (@MOHU_Care) April 16, 2024

تاريخ إصدار تأشيرة العمرة



تأشيرة العمرة



ووفقًا لوزارة الحج والعمرة، فقد تم اعتماد تاريخ إصدار تأشيرة العمرة موعدًا لبدء سريان صلاحيتها (لمدة 3 أشهر)، بدلاً عما كان في السابق باعتماد مدة سريانها بـ3 أشهر اعتبارًا من تاريخ الدخول إلى المملكة.وتوقف وزارة الحج والعمرة عادة إصدار تصاريح العمرة قبل موسم الحج، قبل أن تعلن عن بدء موسم العمرة الجديد في غرة محرم 1445 هـ.يذكر أن تأشيرة العمرة، هي خدمة إلكترونية تقدمها وزارة الخارجية السعودية، وتمكن المستفيد من خارج المملكة من تقديم طلب تأشيرة عمرة ومراجعة الطلب، وتتيح للبعثات السعودية في الخارج إصدار تأشيرات العمرة الواردة عبر المسار الإلكتروني للعمرة، وطريقها عبر الدخول إلى الموقع الإلكتروني للوزارة، ثم اختيار الخدمة المطلوبة، وبعدها تعبئة النموذج الإلكتروني.