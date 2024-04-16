أقصى مهلة لسريان صلاحية تأشيرة العمرة قبل موسم الحج

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حدت وزارة الحج والعمرة، أقصى مدة لتأشيرة العمرة قبل موسم الحج للعام 1445هـ.
وقالت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس": "مدة التأشيرة: (3) أشهر من تاريخ الدخول الى المملكة العربية السعودية على أن تنتهي بحد أقصى في 29 من ذي القعدة".
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته— وزارة الحج والعمرة | العناية بالمستفيدين (@MOHU_Care) April 16, 2024
حياكم الله
مدة التأشيرة: (3) أشهر من تاريخ الدخول الى المملكة العربية السعودية على أن تنتهي بحد أقصى في 29 ذو القعدة
دمتم بخير
تاريخ إصدار تأشيرة العمرة ووفقًا لوزارة الحج والعمرة، فقد تم اعتماد تاريخ إصدار تأشيرة العمرة موعدًا لبدء سريان صلاحيتها (لمدة 3 أشهر)، بدلاً عما كان في السابق باعتماد مدة سريانها بـ3 أشهر اعتبارًا من تاريخ الدخول إلى المملكة.
وتوقف وزارة الحج والعمرة عادة إصدار تصاريح العمرة قبل موسم الحج، قبل أن تعلن عن بدء موسم العمرة الجديد في غرة محرم 1445 هـ.