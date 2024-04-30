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بعد القصيم.. تعليم الرياض: تحويل الدراسة عن بعد .. غدا الأربعاء

تعليم الرياض
تعليم الرياض
أ أ
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أعلنت إدارة تعليم الرياض تحويل الدراسة عن بعد، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

تعليق الدراسة بالرياض:


وأوضحت الإدارة على حسابها في إكس أنه تقرّر تحويل الدراسة الحضورية لتكون (عن بُعد) يوم الأربعاء 22 شوال 1445ه‍ـ عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي والمنصات المعتمدة لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس من الهيئتين التعليمية والإدارية.

تعليق الدراسة بجامعة القصيم:


كما أعلنت جامعة القصيم تعليق الدراسة في الجامعة، استنادًا لتقرير المركز الوطني للأرصاد ونظرًا للتقلبات الجوية والأجواء الماطرة بمنطقة القصيم .
وبينت أنه تقرر تحويل الدراسة الحضورية يوم غدٍ الأربعاء 1445/10/22هـ إلى نظام الدراسة عن بعد لجميع طلاب وطالبات جامعة القصيم في جميع مقرات الجامعة.

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أيضا أعلنت إدارة التعليم بمنطقة القصيم تحويل الدراسة الحضورية إلى الدراسة " عن بعد" عبر منصة مدرستي غدًا الأربعاء، لجميع الطلبة والطالبات ومنسوبي ومنسوبات مدارس الإدارة بالمنطقة ومحافظاتها، ومكاتب التعليم، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع.

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