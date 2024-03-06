أهم 10 هذا الصباح.. مواعيد الدوام الدراسي في رمضان ومعايير الأفضلية للوظائف التعليمية

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الأربعاء.
بالتفاصيل.. مواعيد الدوام الدراسي بمدارس المملكة في شهر رمضان
أعلنت العديد من إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة، اعتماد التوقيت الزمني لبدء اليوم الدراسي خلال شهر رمضان المبارك للمدارس.
موعد إعلان أسماء المرشحين للوظائف التعليمية.. 4 معايير للأفضلية
تواصل وزارة التعليم، لليوم الثاني على التوالي، استقبال طلبات التقديم على (12.519) وظيفة تعليمية بنظام التعاقد المكاني للعام الدراسي 1446هـ.
"الأرصاد" يتوقع هطول أمطار رعدية ورياح متربة على مكة والرياض و7 مناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، استمرار هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.
قبيل رمضان.. خطوة مهمة لتسهيل الحركة المرورية في مكة والمشاعر المقدسة
في إطار الاستعدادات لشهر رمضان، أعلنت أمانة العاصمة المقدسة أن مشروع محاور ومسارات الطرق الدائرية بمكة المكرمة والتي دشنها نائب أمير المنطقة، يُشكل أهمية كبرى لسكان مكة المكرمة وزوارها.
بعد إنقاذه بالطيران العمودي.. وفاة مفقود موقق في طريقه إلى المستشفى
نشر فريق إنجاد للبحث والإنقاذ مقطع فيديو على حسابه في منصة "إكس" والذي يوثق محاولة إنقاذ مفقود موقق عبر الطيران العمودي عقب الوصول إليه بعد عملية شاقة من البحث.
كم تبلغ رسوم استبدال رخصة سير خاصة؟ "المرور" توضح
أوضحت الإدارة العامة للمرور، قيمة رسوم استبدال رخصة سير خاصة، ورسوم تجديد رخصة القيادة، وقيمة رسوم نقل الملكية لأنواع المركبات المختلفة.
بيان مهم لـ"التعليم" بشأن موعد اختبارات التعثر للمرحلة الثانوية
كشفت وزارة التعليم، أنها وجهت جميع المدارس الثانوية للبنين والبنات، بضرورة البدء في إجراء اختبارات الدور الثاني للعام الدراسي الحالي.
بيان لسفارة المملكة بشأن نقل مواطنَين من تايلند بطائرة الإخلاء الطبي
أصدرت سفارة المملكة بتايلند، اليوم الأربعاء، بيانًا عاجلًا بشأن نقل مواطنَين من تايلند بطائرة الإخلاء الطبي.
بشرى سارة من الوطنية للإسكان.. بدء البناء بمشروع الـ27 ألف وحدة سكنية
في بشرى سارة، أعلنت الشركة الوطنية للإسكان عن بدء البناء بمشروع الـ27 ألف وحدة سكنية.
للآباء والأمهات.. 7 نصائح لإدارة ميزانية الأسرة في رمضان
يؤكد الخبراء، أن إدارة ميزانية الأسرة في رمضان هي عملية هامة لتحقيق التوازن المالي وضمان استدامة الإنفاق خلال هذا الشهر المبارك.
44 شخصًا نجوا من الموت بأعجوبة.. اصطدام طائرتين في الجو بدولة أفريقية
في حادثة مرعبة نجا العشرات في كينيا من موت محقق، عقب اصطدام طائرتين في الجو.