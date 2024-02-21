أخبار السعودية.. غرامة تأخير صرف الأجور والإجازات المتبقية في العام الدراسي 1445

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:
خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية طاجيكستان
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود (حفظه الله) رسالة خطية، من فخامة الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في شتى المجالات.
حالة غريبة في حساب المواطن.. حرمان الزوجة الأولى من الدعم بسبب الثانية!
يضع حساب المواطن، مجموعة من الاشتراطات لاستحقاق الدعم، أبرزها عدم تجاوز الحد المانع، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال.
طريقة احتساب الغرامة على المنشأة عند تأخير صرف الأجور لموظفيها
أعلن المستشار والمدرب في الموارد البشرية، ماجد القعيط، أن وزارة الموارد البشرية تركز على معاقبة المنشأة فقط عند تأخير صرف الأجور لموظفيها، حتى لا يتجاوز أثرها إلى العاملين فيها.
جدول الإجازات المتبقية خلال العام الدراسي 1445
بنهاية دوام اليوم الأربعاء، يبدأ الطلاب والطالبات في مدارس التعليم العام على مستوى مناطق ومحافظات المملكة، إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني ويوم التأسيس.
"المرور" يوضح: قيمة مخالفة السرعة المحددة قد تصل إلى 2000 ريال
أكدت الإدارة العامة للمرور، أن تجاوز السرعات المحددة عند قيادة المركبة على الطريق، يعرض صاحبها لغرامة قد تصل إلى 2000 ريال حسب مقدار الزيادة عن السرعة المقررة.
"المسند" يكشف مفاجأة بشأن موعد وطريقة سقوط القمر الصناعي الأوروبي
كشف أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس، أ.د. عبدالله المسند، عن مفاجأة بشأن موعد وطريقة سقوط القمر الصناعي الأوروبي على الأرض.
"الأرصاد" يحذر من رياح مثيرة للأتربة والغبار على مكة والرياض حتى 6 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء تحذيرًا من رياح قوية وأتربة مثارة على محافظات الرياض ومكة المكرمة حتى المساء.
"السعودي للإعلام": كيف نتصدى لخطاب الكراهية في وسائل الإعلام؟
ناقشت ورشة عمل بعنوان "التصدي لخطاب الكراهية في وسائل الإعلام"، أهم الوسائل التي نتصدى بها لخطاب الكراهية.
رابط التقديم.. هيئة الرقابة النووية تعلن وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس
أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، عن توفر وظائف شاغرة في مقرها بالرياض لحملة البكالوريوس حسب المسميات والتخصصات التالية: