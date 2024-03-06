عاجل وبالتفاصيل.. مواعيد الدوام الدراسي بمدارس المملكة في شهر رمضان

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أعلنت العديد من إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة، اعتماد التوقيت الزمني لبدء اليوم الدراسي خلال شهر رمضان المبارك للمدارس.

وتتراوح مواعيد الحضور من الـ 9 إلى 10 صباحًا.

وفيما يلي مواعيد الدوام الدراسي خلال شهر رمضان:





مدارس الرياض



مدارس مكة المكرمة



مدارس جدة



مدارس المدينة المنورة



مدارس القصيم



مدارس الحدود الشمالية



مدارس الجوف



مدارس المجمعة



مدارس القنفذة



مدارس الزلفي



مدارس حفر الباطن



حدّدت الإدارةُ العامة للتعليم بمنطقة الرياض، بدايةَ اليوم الدراسي في ‫المدارس لشهر رمضان في الساعة 9 صباحًا بجميع المدارس بمختلف المراحل التعليمية، ابتداءً من الاثنين المقبل الأول من رمضان 1445هـ الموافق 11 من مارس 2024م، إلى الخميس 18 رمضان 1445هـ الموافق 28 من مارس 2024م.وسيتم تقليص مدة الحصة خلال شهر رمضان إلى 35 دقيقة، مع تخصيص نصف ساعة لأداء صلاة الظهر.وتبدأ الدراسة في مدارس التعليم المستمر "الابتدائية، المتوسطة، الثانوية" من الساعة 9 صباحًا، وتنتهي حسب الجدول الدراسي لكلّ مرحلة وكل صف دراسي.حددت إدارة تعليم مكة، بداية اليوم الدراسي، خلال شهر رمضان المبارك للمدارس على النحو التالي:- الفترة الصباحية: 9:00 صباحًا- المسائية : 1:00 ظهرًا- التعليم المستمر "الليلي": 9:30 مساءحددت الإدارة العامة للتعليم في جدة، بداية اليوم الدراسي خلال شهر رمضان المبارك للمدارس، على النحو التالي:الفترة الصباحية: 9:00 صباحًا- المسائية : 1:00 ظهرًافيما ستكون ساعات العمل لجميع الموظفين في الإدارات 5 ساعات، من 10 صباحًا حتى 3 عصرًا.حددت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة، التوقيت الزمني لبداية اليوم الدراسي خلال شهر رمضان المبارك للعام 1445هـ لجميع المدارس، على النحو التالي:الفترة الصباحية: 9:30 صباحًا- المسائية : 1:30 ظهرًا- التعليم المستمر "الليلي": 9:30 مساءحددت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، التوقيت الزمني لبداية اليوم الدراسي خلال شهر رمضان المبارك للعام 1445هـ لجميع المدارس، على النحو التالي:الفترة الصباحية: 10:00 صباحًا- التعليم المستمر "الليلي": 9:00 مساءوحددت الإدارة، مواعيد حضور الهيئة التعليمية والإدارية قبل الحصة الأولى بــ 15 دقيقة.حددت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية، التوقيت الزمني لبداية اليوم الدراسي خلال شهر رمضان المبارك للعام 1445هـ لجميع المدارس، على النحو التالي:الفترة الصباحية: 10:00 صباحًا- التعليم المستمر "الليلي": 9:00 مساءحددت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف، التوقيت الزمني لبداية اليوم الدراسي خلال شهر رمضان المبارك للعام 1445هـ لجميع المدارس، على النحو التالي:الفترة الصباحية: 10:00 صباحًا- التعليم المستمر "الليلي": 8:45 مساءحدد مدير الإدارة العامة للتعليم بمحافظة المجمعة؛ مواعيد التوقيت الزمني لدوام الهيئتين الإدارية والتعليمية والطلبة في مدارس التعليم العام والمُستمر ولجميع موظفي الإدارة في شهر رمضان المُبارك 1445هـ، على النحو التالي:الهيئة الإدارية والتعليمية بمدارس التعليم العام: 9:30 صباحًا.الحصة الأولى: 9:45 صباحًا.مدارس التعليم المستمر: 9:00 مساءً.بداية دوام جميع الموظفين في الإدارات: 10:00 صباحًا.حددت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة القنفذة، أوقات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبــارك للمـدارس والإشـراف الـتربوي ومكاتب التعليم، على النحو التالي:الحصة الأولى: 9: 00 صباحًا.زمن الحصة: 35 دقيقة.زمن الصلاة: 30 دقيقة.المدارس المسائيةالحصة الأولى: 10:00 مساءًزمن الحصة: 30 دقيقةزمن الصلاة: 30 دقيقةمدارس التعليم المستمرالحصة الأولى: 9:30 مساءًزمن الحصة: 35 دقيقة.حدد مدير الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الزلفي، التوقيت الزمني لدوام الطلبة في مدارس التعليم العام والمُستمر في شهر رمضان المُبارك 1445هـ، على النحو التالي:الحضور: 9: 30 صباحًا.الحصة الأولى: 9:45 صباحًا.التعليم المستمر (تعليم الكبار): 9:00 مساءً.زمن الحصة: 35 دقيقة.حددت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة حفر الباطن، التوقيت الزمني لدوام الطلبة في المدارس التابعة لها في شهر رمضان المُبارك 1445هـ، على النحو التالي:مدارس التعليم العام: 9:30 صباحًا.الحصة الأولى: 9:45 صباحًا.التعليم المستمر: 9:00 مساءً.