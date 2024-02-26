10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. رسوم تجديد رخصة القيادة لمدة سنتين وموعد إعلان أهلية حساب المواطن

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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الاثنين، والتي جاء أبرزها كالتالي:



كم تكلفة رسوم تجديد رخصة القيادة لمدة سنتين؟ "المرور" يوضح

أوضحت الإدارة العامة للمرور، رسوم تجديد رخصة القيادة الخاصة، ورسوم تجديد رخصة القيادة لأنواع المركبات المختلفة.



موعد إعلان أهلية حساب المواطن لشهر مارس 2024

لا شيء يشغل المسجلين في حساب المواطن في هذه الأيام أكثر من التساؤل عن موعد صدور الأهلية لشهر مارس.



غرامة التأخر في تقديم الإقرارات الضريبية بعد انقضاء المهلة

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المنشآت من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال، إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر يناير الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه 29 من شهر فبراير الجاري.



بهذه الرسوم فقط... 6 خطوات لإصدار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات

يستمر فتح باب التسجيل في الاختبار "التربوي العام" للرخص المهنية للوظائف التعليمية حتى 19 من مارس 2024م، وذلك ضمن الدورة الرابعة لهذه الاختبارات التي ستُقام في الربع الأول من العام 2024م.



كيف تتجنب الوقوع في فخ نصب المكاتب فيما يخص الابتعاث للخارج؟

يشكو بعض الراغبين في الابتعاث للدراسة بالخارج من تعرضهم للنصب على يد مكاتب تدّعي تخصصها في إنهاء أوراق القبول والسفر للطلاب.



ضباب على الرياض ورياح متربة بمكة والمدينة وهذه المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن الفرصة ماتزال مهيأة لتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر.



15 ألف قتيل بمدينة واحدة ونزوح 10 ملايين بالبلاد.. كارثة بدولة عربية



خلّفت المعارك التي اندلعت في البلاد في أبريل الماضي بين الجيش السوداني بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو في آلاف القتلى بينهم 15 ألف قتيل في مدينة واحدة في إقليم دارفور.



تنبيه مهم من "الخثلان" للمرضى داخل المستشفيات لخطأ يقعون فيه بشأن الصلاة

وجه الشيخ سعد الخثلان أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية تنبيها مهما لبعض المرضى في المستشفيات لتفادي خطأ يقعون فيه بشأن أداء الصلاة.



مستشارة في الطفولة المبكرة: إشعار الطفل بالذنب يجعله عرضة للهشاشة النفسية

دعت عبير العلي، مدربة ومستشارة في الطفولة المبكرة، الأمهات إلى توخي الحذر عند التعامل مع أطفالهن عندما يرتكبون خطًأ ما.



دراسة توضح العلاقة بين قصور الغدة الدرقية وزيادة الوزن

يوضح الأطباء، أن قصور الغدة الدرقية هو حالة تفشل فيها الغدة الدرقية في إنتاج ما يكفي من هرمونات الغدة الدرقية، مما يؤثر على الصحة الجسدية وقد يتسبب بزيادة الوزن في بعض الحالات.

