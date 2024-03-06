الأربعاء، 25 شعبان 1445 ، 06 مارس 2024

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44 شخصا نجوا من الموت بأعجوبة.. اصطدام طائرتين في الجو بدولة أفريقية

اصطدام طائرتين
اصطدام طائرتين
أ أ
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في حادثة مرعبة نجا العشرات في كينيا من موت محقق، عقب اصطدام طائرتين في الجو.

اصطدام طائرتين في كينيا:

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وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام فقد لقي طالب طيار ومدرب مصرعهما، بعد اصطدام طائرتهما بطائرة ركاب فوق العاصمة الكينية نيروبي.
ونقلت عن عناصر الشرطة أن الطائرة التابعة لمدرسة طيران، تحطمت في حديقة نيروبي الوطنية ، مما أسفر عن مقتل الشخصين.
بينما عادت طائرة الركاب سافاريلينك إلى مطار ويلسون في نيروبي وعلى متنها 44 شخصا.
فيما أفادت شركة الطيران أن الركاب الـ 39 وأفراد الطاقم الخمسة لم يصابوا جميعا بأذى.
وأضافت أن الطائرة المتجهة إلى دياني على الساحل الكيني، شهدت دويا مدويا بعد وقت قصير من إقلاعها.
فيما تحطمت طائرة سيسنا التي تديرها مدرسة Ninety-Nines للطيران في حديقة الألعاب على بعد حوالي 10 كيلومترات من المطار.

هيئة الطيران المدني الكينية:


من جهتها ذكرت هيئة الطيران المدني الكينية أن الحادث وقع في حوالي الساعة 10.05 بالتوقيت المحلي “07:05” بتوقيت جرينتش أمس الثلاثاء.
وصرحت أن إدارة الحوادث الجوية والشرطة بدأت تحقيقا في سبب الحادث.
يذكر أن مطار ويلسون هو مطار صغير ولكنه مزدحم للغاية في العاصمة يخدم في الغالب الرحلات الداخلية، حيث شهد عدد من الحوادث على مر السنين التي تنطوي على طائرات صغيرة.

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