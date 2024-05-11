السبت، 03 ذو القعدة 1445 ، 11 مايو 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

تحذير مهم من سفارة المملكة في جورجيا

السفارة السعودية في الكويت
ارشيفية
أ أ
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أصدرت سفارة المملكة في جورجيا، تنبيهاً بشأن التظاهرات التي تشتعل في مدينة تبليسي.

تجنب أماكن التجمعات:

وقالت السفارة عبر حسابها على منصة" إكس"، :" نظراً لوجود مظاهرات في وسط مدينة تبليسي والتي من المتوقع بان تستمر لعدة ايام تود السفارة التنويه للمواطنين السعوديين المقيمين والزائرين باخذ الحيطة والحذر وتجنب أماكن التجمعات والمظاهرات حفاظاً على سلامتهم.. وفي حال الطوارئ يرجى الاتصال على 00995598033300".اضافة اعلان

سفارة المملكة في تنزانيا:

وقبل أيام، حذرت سفارة المملكة في تنزانيا المواطنين من التواجد في مناطق السيول المحتملة والشواطئ.
ونشرت السفارة على صفحتها الرسمية بمنصة "إكس"، أنه "نظراً لإعلان هيئة الأرصاد الجوية التنزانية عن احتمال وقوع عاصفة (هدايا) في المحيط الهندي شرق جمهورية تنزانيا المتحدة ابتداء من تاريخ 4 مايو وحتى 6 مايو" .
فإنها "تهيب بجميع المواطنين السعوديين المتواجدين في جمهورية تنزانيا المتحدة أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بالتوصيات الصادرة من الجهات المختصة والابتعاد عن مناطق السيول والشواطئ".
وتابعت: "وفي حالة الطوارئ يمكن الاتصال على هاتف شؤون المواطنين على الرقم 00255746770088 أو على أي من وسائل التواصل الموضحة في حساب السفارة على منصة "إكس".

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